Comerç
La botiga que tanca temporalment al Parc Central de Tarragona: una de les més visitades
En aquesta botiga es poden adquirir llançaments exclusius de firmes com Nike, Adidas, Puma o New Balance
Una de les botigues més freqüentades del Parc Central de Tarragona tancarà temporalment les seves portes durant els propers dies per sotmetre’s a una renovació integral, segons ha anunciat La Ciutat. L’establiment afrontarà una reforma destinada a modernitzar l’espai i millorar l’experiència de compra dels clients.
Es tracta de la botiga Foot Locker, ubicada a la primera planta del centre comercial, que s’ha consolidat com un dels referents en calçat i moda esportiva tant a Tarragona com a Catalunya. El local del Parc Central és un dels pocs de la marca fora de Barcelona i Girona on es poden adquirir llançaments exclusius de firmes com Nike, Adidas, Puma o New Balance.
Reus
La nova botiga que ha obert a Reus: primeres marques i firmes de luxe en més de 3.000 m²
Daniel Cabezas Ramírez
L’establiment va tancar dissabte passat i romandrà inactiu durant tota la propera setmana. La reobertura està prevista per a aquest dilluns vinent, 16 de febrer, moment en el qual la botiga presentarà una nova distribució interior orientada a agilitzar el procés de compra i reduir cues en períodes d’alta afluència.
La reforma també inclouria millores als aparadors i canvis en l’estètica del local, alineats amb la imatge més recent de la marca a nivell internacional. Fins aleshores, els clients del Parc Central hauran d’esperar per conèixer de primera mà el nou aspecte d’una de les botigues més visitades del centre comercial, que tornarà a obrir coincidint amb la setmana posterior al Carnaval.