Els pobles més bonics de Tarragona segons National Geographic: castells, ruïnes i muntanyes
La revista selecciona diversos municipis de la província pel seu patrimoni històric i natural
National Geographic ha destacat alguns dels pobles més bonics de la província de Tarragona. Entre castells, ruïnes medievals i muntanyes que semblen detingudes en el temps, la publicació proposa un recorregut per localitats que conserven l’essència del passat i ofereixen paisatges únics per descobrir.
A la comarca del Priorat, pobles com Porrera i la Vilella Baixa sorprenen pel seu patrimoni arquitectònic i vinyes centenàries. Porrera, amb els seus carrers empedrats, rellotges de sol i l’església neoclàssica, manté l’empremta de les seves muralles i el seu castell medieval. Per la seva part, la Vilella Baixa, coneguda com la Nova York del Priorat, s’alça juntament amb el barranc de Scala Dei, amb cases de diversos pisos i porxos amb arcs apuntats que recorden a les famoses cases penjants.
A les Muntanyes de Prades, el poble de Prades destaca pel seu to vermellós, conegut com la ‘vila vermella’, i el seu conjunt històric protegit. Entre boscos de castanyers i alzines, les seves muralles i l’ermita de l’Abellera incrustada a la roca ofereixen una experiència única. A pocs quilòmetres de la costa, Altafulla combina platja, passeig marítim i nucli antic medieval, amb el Castell del segle XVII i la Vila Closa, declarada Conjunt Historicoartístic.
A la comarca de l'Alt Camp, Aiguamúrcia sorprèn pel Monestir de Santes Creus, joia cistercenca del segle XII i Monument Nacional, lligat a la reialesa i a la història del territori. Al contrari, Miravet, al costat del riu Ebre, ofereix un recorregut per la Ruta Domus Templi, amb el seu castell templer i les cases penjants sobre el riu, integrant història i paisatge en un mateix passeig.
Per als amants dels pobles medievals i la naturalesa, Horta de Sant Joan s’alça al Parc Natural dels Ports. La seva església romanicogòtica, carrerons estrets i museus com el de Picasso, juntament amb l’olivera Lo Parlot, converteixen la localitat en un destí cultural i de senderisme imprescindible.
Igualment, Montblanc conserva el recinte emmurallat més gran de Catalunya, amb esglésies romàniques i gòtiques, convents i el carrer Major, oferint un viatge a l’edat mitjana sense sortir de la comarca de la Conca de Barberà. Finalment, Siurana, a les muntanyes de Prades i Montsant, destaca com a mirador natural de la Costa Daurada. El seu castell, església romànica i restes de fortalesa sarraïna, juntament amb el pantà i les llegendes locals, permeten gaudir de rutes culturals i activitats a l’aire lliure.