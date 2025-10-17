Viral
Aquest és el nom català més triat per a nens a Tarragona
Aquest nom va ser el més utilitzat durant dècades, però en els darrers anys havia patit un descens progressiu
Marc va ser el nom català de nen més triat per les famílies de Tarragona l’any passat. Així ho confirmen les darreres dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que situen aquest nom com el més comú entre els nounats de la província, amb un total de 43 nadons registrats amb aquest nom.
Encara que al conjunt de Catalunya el nom català més utilitzat va ser Martí, a la demarcació tarragonina els pares van apostar majoritàriament per Marc, que va representar el 14,73% dels naixements masculins a la zona. La xifra demostra que, malgrat el pas del temps i els canvis en les tendències, aquest clàssic català continua molt vigent.
Marc té un origen romà, ja que prové del nom Marcus, associat històricament amb el déu Mart, divinitat de la guerra. Per això, tradicionalment s’ha considerat un nom amb força i caràcter. Al llarg dels segles, ha mantingut la seva popularitat en diferents cultures europees i continua sent habitual en països de parla catalana i castellana.
A Catalunya, Marc ha viscut un llarg període d’èxit. Va ser el nom més utilitzat durant més de dues dècades, especialment entre finals dels anys noranta i principis dels 2000. Tanmateix, les xifres mostren un descens progressiu des d’aleshores, amb una caiguda significativa a partir de 2022, quan va perdre la primera posició a nivell nacional.
Malgrat aquest descens general a tot Catalunya, les dades de 2024 revelen una recuperació en algunes zones, com Tarragona, on ha tornat a col·locar-se com el nom favorit. Per a aquells que valoren també el santoral, Sant Marc se celebra el 25 d’abril.