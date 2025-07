El poble més barat de Catalunya per comprar una casa es troba a Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Ulldecona, municipi situat a la comarca del Montsià, s’ha convertit en el lloc més assequible de tot Catalunya per comprar un habitatge, segons un informe recent del portal immobiliari Idealista. L’estudi situa el preu mitjà per metre quadrat en aquesta localitat en només 447 euros, molt per sota de la mitjana catalana.

La dificultat per accedir a un habitatge, ja sigui en propietat o de lloguer, s’ha agreujat en els darrers anys a Catalunya, on els preus a grans ciutats com, per exemple, Barcelona, poden multiplicar per deu els d’Ulldecona en determinades zones.

Més enllà del preu, Ulldecona ofereix una combinació atractiva d’entorn natural, qualitat de vida i serveis bàsics. Amb uns 6.000 habitants, el municipi manté un equilibri entre tradició i modernitat, fet que el converteix en una opció interessant per a joves, famílies o persones jubilades que busquen tranquil·litat sense renunciar a certes comoditats.

Envoltat per paisatges del parc natural de la Serra del Montsià i amb bones connexions per carretera amb altres ciutats del sud de Tarragona i de la Comunitat Valenciana, Ulldecona també destaca pel seu patrimoni cultural. Les pintures rupestres de la zona estan reconegudes per la UNESCO, i el castell medieval del municipi és un altre dels seus atractius.

Quant al mercat del lloguer, Ulldecona també es presenta com una opció assequible. Els preus varien entre els 300 i els 500 euros mensuals, depenent del tipus d’habitatge i la seva ubicació, la qual cosa suposa una oportunitat per a aquells que busquen estabilitat sense una gran inversió inicial.

Idealista destaca especialment el centre històric com una zona recomanada per a aquells que valoren la proximitat a serveis i l’encant arquitectònic tradicional. D’altra banda, les urbanitzacions als afores són ideals per a aquells que busquen espais més amplis, zones verdes i un entorn familiar i tranquil.