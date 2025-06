El vi negre de Tarragona que s’ha convertit en el millor del món

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El vi Les Sorts Vinyes Velles 2020, elaborat per la cooperativa Celler Masroig al municipi tarragoní del Masroig (DO Montsant), ha estat reconegut com el millor vi negre del món en el prestigiós Concours Mondial de Bruxelles 2025, celebrat enguany a la Xina.

Aquest destacat guardó es va imposar entre 7.165 vins procedents de 49 països, avaluats a cegues per un jurat format per 375 experts de 56 nacionalitats. A més, va ser distingit com a Vi Negre Revelació Internacional, confirmant la seva excel·lència enològica.

Aquest vi negre neix de vinyes velles de carinyena (95 %) i garnatxa (5 %), conreades en petites parcel·les del Priorat. La seva elaboració inclou una criança de 17 mesos en botes noves de roure francès, seguida de 12 mesos en ampolla, fet que li aporta complexitat, estructura i elegància. En tast, ha estat descrit com un vi de buquet elegant i fresc, amb notes de tabac, xocolata, fum, espècies dolces, romaní i pebre, equilibrat per una acidesa vibrant i un final llarg d’alta qualitat.

L’any 2020, marcat per un clima extrem i una sequera persistent, va afavorir una expressió intensa del caràcter mediterrani del carinyena, fet que es reflecteix en el perfil aromàtic del vi. El resultat és un vi negre de color cirera picota amb reflexos violacis, amb aromes a confitura de fruites vermelles i negres, que ha conquerit tant al jurat com als experts del sector.

Més enllà del certamen, aquest vi ha acumulat excel·lents puntuacions en altres valoracions internacionals: 92 punts a la Guia Peñín 2025, 95 a Decanter (Montsant Panel Tasting) i 90 punts del crític britànic Tim Atkin MW. Aquestes distincions reforcen la seva posició com un dels grans vins negres del panorama vitivinícola espanyol i europeu.

Darrere d’aquest èxit hi ha treball apassionat de l’equip del Celler Masroig, una cooperativa fundada l'any 1917 que representa una fusió entre la tradició centenària i la innovació. Amb instal·lacions històriques com els trulls subterranis i activitats enoturístiques que inclouen visites, tastos i recorreguts per vinyes, el celler ha aconseguit posicionar-se com un referent en l’enoturisme del Priorat.

El poble del Masroig, amb menys de 500 habitants, s’ha convertit en un símbol de la viticultura heroica: petita en escala però gran en qualitat. Envoltat de vinyes i oliverars, i amb un profund respecte pel seu entorn, aquest racó de Tarragona ha demostrat que l’excel·lència al vi no depèn de la mida, sinó del compromís amb la terra, la tradició i el saber fer.