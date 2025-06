El poble de Tarragona on s’elabora el millor vi negre del món

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El vi Les Sorts Vinyes Velles 2020, elaborat per la cooperativa Celler Masroig al municipi tarragoní del Masroig (DO Montsant), ha estat coronat com el millor vi negre del món al Concours Mondial de Bruxelles, celebrat a la Xina. Aquest prestigiós guardó es va imposar entre 7.165 vins de 49 països, avaluats a cegues per un jurat format per 375 experts procedents de 56 nacionalitats diferents.

El Celler Masroig va ser fundat l'any 1917 en el cor del Priorat. Amb només 2,3 ha de velles vinyes de carinyena —més un 5 % de garnatxa—, l’enòleg Alain Gómez, responsable tècnic i figura jove del projecte, explica que el seu emblemàtic Les Sorts serveix com a carta de presentació de l’estil que busquen. Encara que les condicions meteorològiques de la zona són cada vegada més àrides, el 2020 va suposar un any molt càlid que va permetre expressar al màxim el caràcter mediterrani del coupage.

En tast, Les Sorts Vinyes Velles 2020 ha estat descrit pels experts com un vi de buquet elegant i fresc, amb notes empireumàutiques de tabac, xocolata i fum, matisos vegetals de romer i espècies dolces amb tocs de pebre. El paladar destaca per una acidesa vibrant que realça la mora i culmina en un equilibri extraordinari i un final d’alta qualitat. Un perfil sensorial que va seduir clarament l’exigent jurat.

El Masroig, un petit municipi del Priorat de menys de 500 habitants i una extensió de 15 km², viu íntimament lligat a la viticultura. El seu entorn està envoltat de vinyes i olivars vermells que defineixen el seu paisatge. Entre els seus atractius destaquen l’església neoclàssica de Sant Bartomeu, amb la seva singular espadanya, i la propera ermita de Les Pinyeres, testimoni de la història i llegendes locals.

El Celler Masroig, més que un celler, actua com a eix cultural i turístic del poble. Les seves instal·lacions, tres naus annexes al molí d’oli, ofereixen recorreguts que inclouen la zona de trulls subterranis de 1917, visites a vinyes per passejos o bicicleta, i tastos que mariden vi i oli amb productes locals. Tot això aconsegueix que la tradició cooperativa es combini amb una oferta enoturística atractiva per als visitants.

Aquest reconeixement en l’àmbit internacional subratlla la rellevància del Masroig en l’emergent viticultura heroica, capaç de resistir el canvi climàtic amb adaptacions intel·ligents. Així, aquest petit poble de Tarragona demostra que la qualitat no entén de mides, i que un projecte ben compost i arrelat pot posicionar-se com a referent global.