Animals
El mapa de les platges per anar amb gossos a Tarragona
Els amants dels gossos podran gaudir del sol i la platja amb ells en diversos punts de la costa tarragonina
Aquest estiu, els amants dels animals podran gaudir del sol i la platja juntament amb els seus gossos en diversos punts de la costa tarragonina. Una desena de platges repartides per la província compten amb zones habilitades especialment per al bany i gaudi de les mascotes, en espais on s’han instal·lat dutxes, abeuradors i àrees tancades per garantir la seguretat i comoditat de tots els usuaris.
Això sí, és obligatori complir la normativa. Els gossos han d’estar registrats, identificats amb microxip i tenir al dia el carnet de vacunació. En el cas de races catalogades com potencialment perilloses, s’exigeix l’ús de morrió i corretja. D’altra banda, els gossos d’assistència poden accedir sense restriccions.
Ebre
El racó de Tarragona que amaga un cementiri de vaixells de la Primera Guerra Mundial
Daniel Cabezas Ramírez
Entre les opcions disponibles, destaquen dues petites cales a L’Ametlla de Mar: Bon Caponet i la Cala del Cementiri, tranquil·les i amb paisatges rocosos. Al sud, a Alcanar, la Platjola és l’única platja canina del municipi, considerada verge i propera a dos càmpings dog-friendly amb dutxes per a mascotes.
Al Delta de l’Ebre es troba La Balsa de la Arena, considerada per molts la millor platja per a gossos de Tarragona. És un espai natural, de sorra fina, però sense serveis, per la qual cosa és necessari anar ben preparat. Cambrils, per la seva part, ofereix la platja de la Riera d’Alforja, de pedres i ubicada a la desembocadura del riu: és recomanable portar una manta o matalàs per a més comoditat.
Camp de Tarragona
Deu pobles de Tarragona que són ideals per a una escapada de cap de setmana
Daniel Cabezas Ramírez
Més al nord, a Mont-roig del Camp, la platja de Punta del Riu —oberta a gossos des de 2017— és ideal per a famílies, amb sorra fina i aigües tranquil·les. També hi ha opcions a Roda de Berà, com la Cala de la Torrota, un racó amb barreja de roca i sorra, perfecte en dies de marea baixa, encara que d’accés una mica complicat.
Des de l'Ajuntament de Tarragona expliquen que, enguany, tornaran a habilitar un espai de la Platja Llarga per a gossos. Torredembarra aposta fort pel turisme pet-friendly amb una zona de 2.000 metres quadrats habilitada per a gossos, situada al Barri Marítim. Compte amb tanca, font, dutxa per a gossos i senyalització informativa.
A Salou, la platja de Ponent ha estrenat recentment una zona canina de 1.785 metres quadrats, on els gossos han de romandre lligats. Finalment, al Vendrell s'inaugurarà aviat una zona per a gossos a la platja de Coma-ruga.