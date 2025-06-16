Societat
El racó de Tarragona que amaga un cementiri de vaixells de la Primera Guerra Mundial
Durant el conflicte bèl·lic, aquesta zona de la demarcació es va convertir en un punt estratègic
Davant de la costa de Tarragona, en les profunditats del Golf de Sant Jordi, existeix un lloc poc conegut però de gran valor històric. A pocs quilòmetres del Delta de l’Ebre, es troba un cementiri submarí d’embarcacions enfonsades durant la Primera Guerra Mundial-
Durant el conflicte bèl·lic, aquesta zona es va convertir en un punt estratègic. En les seves aigües, submarins alemanys sotjaven a vaixells aliats que transportaven tropes i subministraments. Avui, més d’una desena d’embarcacions enfonsades reposen en diferents profunditats, convertides en enclavaments de busseig i investigació arqueològica.
Un dels més coneguts és el Chulmleigh, també anomenat "el vapor del Momell", un carboner britànic enfonsat l'any 1917. Les seves estructures metàl·liques, situades a 83 metres sota el mar, es conserven en notable estat, fet que el converteix en un valuós testimoni de l’enginyeria naval de l’època i un refugi natural per a espècies marines.
Una altra embarcació emblemàtica és el Medjerda, un vapor correu que unia Port-Vendres (França) amb Orà (Algèria). Va ser torpedinat sense previ avís l'any 1917, en una de les tragèdies navals més grans ocorregudes en aigües catalanes. A bord viatjaven soldats que tornaven al front, i més de 400 persones van perdre la vida a l’atac. Avui, el casc del vaixell reposa a 105 metres de profunditat.
El Cavour, conegut com “el Correu”, completa aquest trio d’històries submergides. Aquest vapor de passatgers que cobria la ruta entre Itàlia i l’Argentina va patir diversos incidents abans del seu enfonsament definitiu l'any 1917. A 52 metres sota el nivell del mar, les seves restes encara guarden les empremtes de dues guerres i dels milers de migrants que un dia van travessar l’oceà a la recerca d’una vida millor.
Les restes de vaixells del Golf de Sant Jordi no només ofereixen un viatge al passat, sinó també un nou hàbitat per a la biodiversitat. Peixos, corals i organismes marins han colonitzat aquestes restes de ferro, convertint-los en esculls artificials. Un racó amagat de Tarragona on la història continua viva sota el mar.