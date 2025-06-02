Gastronomia
El poble de Tarragona famós per la seva xocolata
Encara que el vi segueix sent el producte estrella de la regió, la xocolata s’ha convertit en la protagonista
Poboleda, un petit i pintoresc poble de tan sols 333 habitants, ubicat a la comarca del Priorat, s’ha guanyat una destacada reputació més enllà de la seva tradició vinícola. Aquest encantador lloc, conegut pel seu impressionant paisatge muntanyós i les seves vinyes, també atreu l’atenció de gurmets i amants de la xocolata gràcies a un racó molt especial: Xocoleda 9 Onze.
Encara que el vi segueix sent el producte estrella de la regió, Poboleda també s’ha fet famós per una botiga on la xocolata és la protagonista. Xocoleda 9 Onze, un establiment de xocolata artesanal, ha posat el poble en el mapa de la xocolateria, conquerint els paladars més exigents amb la seva selecció de xocolata d’alta qualitat.
La botiga, ubicada al carrer Nou, número 11, ha aconseguit crear una experiència sensorial única. Les seves tauletes i bombons han aconseguit captivar tots aquells que visiten el poble. Entre els seus productes més destacats es troba la xocolata desfeta, una menja cremosa i intensa, i els bombons artesanals, farcits, d’ingredients frescos i de la millor qualitat.
Xocoleda 9 Onze té un horari d’obertura limitat, fet que afegeix un toc exclusiu a l’experiència. La botiga obre només de divendres a diumenge, permetent als visitants gaudir de les seves delicioses creacions durant el cap de setmana. L’horari de l’establiment és divendres i dissabte de 10:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores i diumenge de 10:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 19:00 hores.
Poboleda, que es troba en un entorn natural impressionant, ofereix molt més que xocolata. Els turistes poden visitar la seva Església de Sant Pere Apòstol, coneguda com la catedral del Priorat, i del Molí dels Frares, un antic molí que va ser propietat de la Cartoixa d’Escaladei. L’Ermita de Maria Assumpta i la Font del Mingot són altres dels llocs ideals per a gaudir d’un descans a l’aire lliure.
La fama creixent de Poboleda com a destí gastronòmic, on el vi i la xocolata es combinen de manera única, ha atret nombrosos visitants que busquen gaudir dels plaers de la bona taula. A més del seu reconegut vi, el poble ofereix una rica gastronomia local, amb plats típics com coques, orellons i l'escarola amb romesco, que acompanyen a la perfecció el vi de la DOQ Priorat.
Sens dubte, la combinació de la seva gastronomia local, amb l’art de la xocolata artesanal i les vinyes que continuen marcant la identitat del lloc, ha convertit Poboleda en un destí imprescindible per als amants del bon menjar i els dolços.