El poble de Tarragona que és famós pels seus alls

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

A la província de Tarragona, el petit poble de Belltall s’ha guanyat una gran reputació gràcies a un dels seus productes més emblemàtics: l’all. Amb una tradició que data del segle XVIII, aquest all s’ha convertit en una de les joies gastronòmiques de Catalunya, sent apreciat tant pel seu sabor delicat com per la seva especial forma de cultiu.

Un all únic pel seu sabor i presentació

L’all de Belltall es distingeix pel seu cap petit i pla per la part inferior, amb grills vermells i pell blanca. Aquest all, conreat en secà, és conegut pel seu sabor suau però intens, que no repeteix i deixa una sensació molt agradable al paladar.

La seva finor i elegància són producte del clima que caracteritza la regió: a l’estiu, les temperatures són altes i seques, mentre que a l’hivern, les suaus temperatures donen forma a un all robust i de sabor únic. Els productors de Belltall segueixen un procés de cultiu que respecta les tècniques tradicionals. L’all se sembra entre novembre i desembre i s’arranca al juny, amb un procés d’assecatge posterior.

Després, es formen forcs d’alls trenats amb tires de sègol, una tècnica artesanal que ressalta la bellesa d’aquest producte. Els forcs poden contenir entre 25 i 50 cabeces d’all, i la seva presentació és tan atractiva com deliciosa. Els alls de Belltall es venen tant en forcs grans com petits, i els seus preus varien entre 17 i 40 euros, depenent de la seva mida i qualitat.

El clima i la tècnica: claus per a la seua qualitat

L’all de Belltall es conrea uns 800 metres sobre el nivell del mar, en terres que, encara que àrides i seques, contribueixen a l’excel·lència del producte. El caràcter del terreny i les seves òptimes temperatures afecten de forma positiva el cultiu, atorgant a l’all un especial sabor i longevitat. És un all que es conserva perfectament d’un any per a l’altre, fet que el converteix en una varietat molt valorada per xefs i consumidors.

La Festa de l’All de Belltall

Per retre homenatge a aquest producte tan característic, el poble celebra la Festa de l’All de Belltall, que té lloc el primer dissabte d’agost. Durant aquesta festivitat, es realitzen diverses activitats relacionades amb l’all, i els visitants poden gaudir de la cultura local, així com degustar aquest excel·lent producte en la seva màxima expressió. La festa atreu centenars de persones cada any, que s'apropen al municipi per conèixer de prop el procés de cultiu i, per descomptat, per provar els alls frescos de la temporada.

El futur de l’all de Belltall

Encara que el cultiu d’alls de Belltall és un llegat que es remunta a segles enrere, els productors continuen fidels a les tècniques tradicionals de cultiu. Avui dia, es planten al voltant de 100 forcs, la qual cosa dona com a resultat entre 800 i 1.000 alls. Encara que la producció no és massiva, la qualitat és excepcional, i cada any els alls de Belltall es venen ràpidament, esgotant-se sovint abans que acabi la temporada.

Així doncs, l’all de Belltall és un producte únic que destaca no només pel seu sabor, sinó també per l’esforç i dedicació dels agricultors que, generació rere generació, han mantingut viva aquesta tradició. La seva qualitat, la seva història i la seva presència en la gastronomia catalana el converteixen en un veritable tresor de la terra.