Desallotjat un tren de Rodalies al Priorat per un incendi en un vagó

La línia de Rodalies R15 es troba interrompuda entre els Guiamets i Marçà a causa d’una avaria, segons ha indicat Adif a través de la xarxa social X. La incidència s’ha anunciat poc després de tres quarts de cinc de la tarda.

Protecció Civil, de la seva banda, ha afegit que hi ha fum en un vagó d’un tren per una possible avaria, i que els Bombers hi estan actuant. També afirma que no hi ha cap afectat i que ha activat el pla d’emergències Ferrocat en fase de prealerta.

