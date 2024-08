Comencen els tràmits per convertir l'antiga Falbar de Falset en un centre museïtzat del vi

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Falset ha publicat la memòria justificativa sobre la necessitat de fer un contracte per rehabilitar l'edifici annex a l'antiga fàbrica Falbar per convertir-lo en una oficina d'informació turística i en un museu del vi i l'oli, així com per reforçar l'estructura de part de la nau industrial.

Amb la reforma, el consistori busca «la rehabilitació d'un espai emblemàtic» al centre del municipi que actualment està «molt deteriorat» i a la vegada transformar-ho en un equipament que implicaria «un impuls econòmic, social i cultural molt important pel municipi de Falset i la comarca del Priorat», descriu l'ajuntament en la documentació. El pressupost inicial del contracte és de 858.122 euros i les obres s'executarien en sis mesos.

Així, la voluntat del consistori és que el projecte estigui enllestit durant el 2025. L'equipament turístic és la primera part del projecte, que aspira a portar-hi la seu de Vitec, centre tecnològic del vi, per tal de convertir-lo en un centre de recerca, innovació i formació referent al sud d'Europa. Generalitat, Estat i Diputació de Tarragona ja s'han compromès a treballar-hi, si bé es tracta d'una iniciativa a llarg termini per la qual caldrien uns 10 milions d'euros.

L'Ajuntament de Falset va comprar la nau de l'antiga Falbar el 2022. L'empresa va tancar el 2011 i des d'aleshores els més de 4.000 m2 de la nau situada al mig de la localitat estan pràcticament desaprofitats. De fet, tan sols serveix de magatzem per guardar-hi maquinària municipal entre restes del que va ser una indústria tèxtil que elaborava camises.

L'edifici annex que es vol rehabilitar té 400 m2 i està previst que hi hagi un espai de degustació, informació i atenció al visitant de la comarca així com també sales immersives i de realitat virtual que expliquin la història vitivinícola i del paisatge de la comarca. Per dur a terme els treballs el consistori ha aconseguit 600.000 euros dels fons Next Generation, que es complementaran amb una aportació municipal.

