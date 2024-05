La Vilella Baixa recupera el subministrament d'aigua potable i deixa de dependre del repartiment de garrafes

La Vilella Baixa (Priorat) torna a tenir aigua potable després d'encadenar gairebé nou mesos sense aquest subministrament a causa de la sequera. Un informe de l'Agència de Salut Pública avala la potabilitat de l'aigua que hi arriba des de la xarxa de regants Garrigues Sud i prové del riu Ebre després de la instal·lació d'un filtre de tractament a l'entrada del dipòsit d'aigua.

D'aquesta manera, la població de la Vilella Baixa deixa de dependre del repartiment de garrafes, un servei que s'ha fet entre un i dos cops a la setmana i que l'Ajuntament finalitzarà aquest dijous. L'alcaldessa Marta Camp ha afirmat que la mesura ha suposat un cost superior al 3% del pressupost municipal i insta a les administracions a trobar solucions estructurals.

L'assecament dels pous municipals i la disminució dels nivells del pantà de Margalef la primavera passada van ser els dos primers senyals que albiraven un problema que s'acabaria convertint en la manca d'aigua potable a la Vilella Baixa durant prop de nou mesos. Des de finals d'agost, el consistori va decidir assumir el cost de la compra de garrafes d'aigua per a la població, una despesa no subvencionable que ha oscil·lat entre els 1.200 i els 1.300 euros al mes.

Amb la connexió del municipi amb la xarxa de regants Garrigues Sud, es va consultar la possibilitat que l'aigua corrent que abasteix el poble fos potable després de la instal·lació d'un filtre a l'entrada del dipòsit. No ha estat fins aquesta setmana que l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha confirmat que l'aigua compleix els requisits per a ser considerada apta per a consum humà.

Malgrat celebrar l'arribada d'una solució a aquesta problemàtica, l'alcaldessa de la Vilella Baixa Marta Camp ha explicat a l'ACN que es mantindran els contactes amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i Acció Climàtica per trobar una «solució definitiva» davant episodis d'escassetat d'aigua per evitar la repetició d'escenaris com el viscut en els últims mesos.

Situacions diferents a la Bisbal de Falset i a Margalef

La manca de pluges i els nivells sota mínims del pantà de Margalef no només han afectat a la Vilella Baixa; a la Bisbal de Falset van quedar-se sense aigua potable durant dos mesos i Margalef està pendent de la instal·lació d'uns filtres que rebaixin la terbolesa de l'aigua per recuperar aquest servei bàsic.

En el cas de Margalef, les captacions d'aigua provenen d'un ramal secundari diferent del que subministra aigua a la Vilella Baixa, motiu pel qual encara en aquests moments no tenen garantit el subministrament d'aigua potable. Tant la problemàtica com la solució provisional adoptada pels consistoris ha estat idèntica: d'una banda, s'han quedat sense aigua potable nou mesos i de l'altra, han optat per repartir aigua embotellada entre els veïns durant tres mesos.

En la mateixa línia, el batlle de Margalef Àlex Vilà ha assegurat que el consistori ha exercit una «despesa constant» per millorar el sistema de canalització, avançant entre sis i vuit mesos fins a 40.000 euros en concepte d'obres i compra de filtres, si bé reconeix que es tracta d'uns imports que majoritàriament han estat subvencionats per altres administracions. En canvi, el cost mensual d'entre 800 i 1.300 euros corresponents a la compra de garrafes d'aigua no són subvencionables.

Paral·lelament, les pluges registrades ara fa un mes i mig van revifar lleugerament el dipòsit municipal d'aigua, fet que els permet reobrir les fonts del poble un cop a la setmana per tal que la ciutadania hi ompli les garrafes. Després d'uns estudis encarregats per l'Ajuntament, es va determinar que aquesta aigua es podia potabilitzar «fàcilment» i van demanar a Salut Pública la legalització d'aquesta captació provinent d'un ramal secundari al riu Montsant connectat a la xarxa de regants Garrigues Sud. L'ACA i la Generalitat van redactar-ne l'informe necessari per aquest procés, on es demanava la instal·lació d'un filtre capaç de retenir els sòlids de la canonada, una obra que es preveu que s'executi a curt termini.

Actualment, la terbolesa detectada en les analítiques encarregades per l'Ajuntament de Margalef marquen que l'aigua es troba lleugerament per sobre dels 0,8 punts que exigeix la normativa. Malgrat tot, l'alcalde Àlex Vilà ha detallat a l'ACN que la instal·lació d'aquests filtres d'aquí a 15 o 20 dies no els garanteix que puguin recuperar aquest servei bàsic. Segons Vilà, la normativa no especifica el tipus de filtres que s'han d'utilitzar per rebaixar la terbolesa actual al municipi, que se situa a 1 punt, fins als nivells òptims per a consum humà.

