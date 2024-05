Tot a punt per a la 29a Fira del Vi de Falset

La Fira del Vi de Falset (Mostra i mercat dels vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant) se celebra aquest cap de setmana, amb l’inici dels actes i els tastos demà divendres a la tarda (3 de maig) i amb la clausura del certamen el vespre de diumenge (5 de maig).

En la línia iniciada l’any passat, el certamen proposa preus de fira per als vins, alhora que ha habilitat un magatzem on facilitar la recollida de les ampolles i les caixes de vins que els visitants hagin comprat, amb l’objectiu de potenciar la venda durant els dies de la Fira.

De divendres a a diumenge

Els estands de Fira del Vi de Falset seran oberts divendres a la tarda (a partir de les 18.00) i dissabte i diumenge (de les 11.00 a les 21.00). Hi participen un total de 71 cellers de la DOQ Priorat i la DO Montsant dels quals, un 57% pertany a la DOQ Priorat i un 43% a la DO Montsant.

Plataforma de venda i reserves

La Fira compta amb una plataforma online (www.firadelvi.org) que també inclou la venda anticipada de tiquets per a la Fira presencial, amb la qual cosa aquells que ho desitgin puguin estalviar-se les cues que, en moments puntuals, es produeixen en comprar el tiquet presencialment durant els dies del certamen a Falset. La plataforma també permet la reserva als cellers que facin visites vinculades al certamen durant el mes de maig.

Fira als cellers tot el maig

Paral·lelament, es manté una de les fórmules alternatives dissenyades durant la pandèmia amb l’objectiu que la Fira no s’aturés i fos útil als cellers, malgrat els diversos confinaments. Així doncs, a partir del dilluns 6 maig i fins al 31 de maig, aquells que ho desitgin podran fer degustacions en els cellers, que podran reservar mitjançant la plataforma online: www.firadelvi.org Les degustacions es fan en els cellers que s’hi hagin volgut inscriure, tant de la DOQ Priorat com de la DO Montsant.

Venda de vins

Com en l’edició de 2023, un dels principals reptes de l’organització (que recau en l’Ajuntament de Falset, en col·laboració amb les dues denominacions d’origen) consisteix a mirar de potenciar la venda directa de vi per part dels cellers.

És per aquest motiu que la Fira del Vi ha instaurat un punt de de recollida de vins per als visitants, de manera que la compra de vi sigui més fàcil i còmoda, i que els compradors no hagin de carregar els vins (ja siguin en ampolles o en caixes) fins als seus vehicles particulars. El magatzem de la Fira del Vi farà de punt de recollida i càrrega.

Paral·lelament, la Fira del Vi ha convidat els cellers a oferir preus especials durant els dies de la Fira, que incloguin descomptes (en relació als preus de venda en establiments comercials).

Programa

El programa de la Fira es pot consultar a ww.firadelvi.org. Seran dos dies i mig que es caracteritzaran, com en les darreres edicions, per comptar amb un seguit d’espais que acolliran tastos i activitats paral·leles adreçades als amants del vi.

Festa de tota la comarca

El pas dels anys també ha convertit la Fira del Vi en un esdeveniment de caràcter comarcal, amb un programa carregat d’actes en pobles de tota la comarca. Així, a banda dels actes a Falset, hi ha previstos tastos a Bellmunt, Porrera, Gratallops, Torroja del Priorat, i La Morera de Montsant.

Tastos per a «wine lovers»

La Fira torna a comptar aquest any amb tastos que es fan de manera continuada a l’Espai Winelover de la Fira del Vi, a Falset. Són tastos que organitzen les denominacions d’origen de la comarca, els cellers, l i la pròpia organització de la Fira. En podeu consultar el programa al web de la Fira del Vi (www.firadelvi.org). En alguns casos, cal pagar entrada i cal reserva prèvia.

Cartell musical

La Fira del Vi de Falset concentra nombroses activitats de caràcter lúdic i cultural. En aquesta edició, hi ha previstos diversos concerts a Falset. Amb aquest objectiu, la Fira del Vi de Falset manté acords de col·laboració amb la FIM de Vila-seca, d’una banda, i el festival Garbinada Pop, d’una altra. Fruit d’aquesta entesa, aquest cap de setmana actuaran a Falset: Andrea Motis, 2princesesbarbudes, Hugo Arán, Triquell i Maria Jacobs.

