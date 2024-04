Presenten a Tarragona la 29a edició de la Fira del Vi de Falset

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La volta de Sant Hermenegild del Circ Romà va ser ahir a la tarda l’escenari de la presentació a Tarragona de la 29a edició de la Fira del Vi de Falset, que tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de maig. L’acte va comptar amb la presència de diversos representants institucionals i del sector turístic, a més dels de les diferents DO de la demarcació. Enguany, per primer cop, Tarragona formarà part de les ciutats convidades a la Fira.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va ser l’encarregat de donar la benvinguda al públic. El batlle tarragoní va voler agrair a Carlos Brull, l’alcalde de Falset, l’oportunitat de presentar la Fira a la ciutat. Per la seva banda, Brull, que va ser el conductor de l’acte, va definir la Fira com «la gran festa del vi».

«La comarca del Priorat treballa perquè tinguem uns espais immillorables on la gent pugui passejar, tastar, i parlar amb els cellers per poder descobrir la seva gran història», va destacar l’alcalde. A més, va recordar que la Fira també és una oportunitat per «gaudir de la primavera i conèixer la població». «No només som l’única comarca de l’estat amb dos DO, sinó que a més tenim productes amb un nivell de qualitat immillorable. Tenim els millors vins del món», va afirmar Brull.

A l’acte també hi va participar el president de la DOQ Priorat, Sal·lustià Álvarez. Durant el seu parlament, Álvarez va voler recordar la relació històrica de Tarragona amb el vi i la seva distribució, que es remunta a l’època romana. «Hem aconseguit fer del vi del Priorat una marca mundial», va remarcar Álvarez.

Mentre que Álvarez va recordar el passat, la presidenta de la DO Montsant Pilar Just, va voler parlar del present i el futur. «La Fira és un aparador per demostrar al món que som una comarca de vi i també de paisatge», va afirmar Just. A més, va aprofitar el seu parlament per reivindicar el consum i comerç de proximitat. «En moltes botigues i restaurants som els abanderats, però no sempre és el cas», va denunciar la presidenta.

El president de la DOP Siurana, Antoni Galceran, també va reivindicar els productes del territori, que va definir com a «excepcionals i saludables». A més, va destacar que aquests contribueixen a la «continuïtat del servei agrari».

Montse Adan, consellera de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, va cloure l’acte, agraint a l’alcalde de Falset l’oportunitat. «La unió fa la força, i gràcies a aquesta unió podem mostrar una essència diferent i projectar-nos internacionalment. És un altaveu amb el qual podem donar a conèixer la nostra gent i la nostra forma de fer», va afirmar Adan.

L’acte també va comptar amb l’actuació musical de l’arpista Anna Amigó i un tast de vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant, així com una degustació amb l’oli extra verge de la DOP Siurana com a base.

