Ni Viena ni Budapest: el poble de Tarragona que no pots perdre’t aquest Nadal
Aquest municipi tarragoní destaca pel seu pessebre vivent, un dels més antics de Catalunya
L’Espluga de Francolí s’ha convertit en un dels destins més especials per a aquells que busquen una escapada nadalenca sense sortir de la província. Situat a l’extrem nord de Tarragona, aquest municipi ofereix un ambient hivernal únic que res ha d’envejar a les grans capitals europees conegudes per la seva il·luminació i mercats de desembre.
Amb uns 3.800 habitants, la localitat destaca pel seu cèlebre pessebre vivent, una representació tradicional profundament arrelada al poble i considerada una de les més emblemàtiques de Catalunya. Encara que aquest espectacle només se celebra en anys parells, la seva trajectòria de més de seixanta anys l’han convertit en un símbol cultural imprescindible.
Concerts, tallers, enllumenat festiu, esdeveniments populars i propostes familiars converteixen aquest racó de la Conca de Barberà en un punt de trobada per a aquells que desitgen realitzar una ruta nadalenca pels pobles de la demarcació. La proximitat al Monestir de Poblet, Patrimoni de la Humanitat, afegeix encara més atractiu a la visita.
El patrimoni històric del poble convida també a recórrer-lo amb calma. Entre els llocs imprescindibles figura l’Església de Sant Miquel, un temple del segle XIII que barreja elements gòtics i romànics i que custodia part de la història medieval de la zona. El Celler Cooperatiu, un magnífic edifici modernista, allotja el Museu del Vi i permet descobrir la tradició vitivinícola de la comarca.
La ruta patrimonial pot completar-se amb espais tan destacats com la Fàbrica Balanyà, un conjunt industrial convertit en museu i presidit per una imponent xemeneia. Als afores, les famoses Coves de l’Espluga ofereixen un viatge al passat prehistòric a través d’un dels jaciments paleolítics més importants del territori.
Arribar a L’Espluga de Francolí des de la ciutat de Tarragona és senzill, és suficient amb agafar l’A-27 i l'N-240, un trajecte d'uns 40 minuts amb cotxe. Aquesta proximitat facilita que tant famílies com turistes puguin realitzar aquesta ruta nadalenca sense necessitat de realitzar grans desplaçaments.