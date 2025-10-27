Viral
Aquest poble de Tarragona amaga un dels monestirs més grans d’Europa
El monestir, un dels més imponents d’Europa, atreu turistes d'arreu d'Espanya i de l’estranger
Vimbodí i Poblet, un petit municipi de la Conca de Barberà a Tarragona, acull el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, un dels conjunts monàstics més imponents d’Europa. El nom actual del poble, adoptat l'any 2006, fa referència a aquest monestir, que atreu turistes de tot Espanya i de l’estranger.
El monestir, fundat el 1149 pel comte Ramón Berenguer IV i la reina Peronella, és el més gran dels tres cenobis que formen la Ruta del Císter, juntament amb el de Santes Creus i el de Vallbona de les Monges. La seva història està marcada per la influència de la corona d’Aragó i per haver estat panteó de reis com Jaume I el Conqueridor, Pere III o Alfons I, consolidant-se com a centre social i espiritual de la comarca.
Després de la desamortització de Mendizábal el 1835, el monestir va patir un període d’abandó que va durar gairebé un segle. La restauració iniciada el 1930 i l’arribada d’una comunitat cistercenca el 1940 van tornar la vida als seus murs. El 1991, el seu valor va ser reconegut internacionalment amb la declaració de Patrimoni Mundial per la UNESCO.
Visitar Poblet és endinsar-se en segles d’història. El seu recinte emmurallat conserva elements romànics i gòtics, com l’Església Major i la Seu Capitular, on se celebraven actes monàstics. Cada racó del complex reflecteix la riquesa arquitectònica de diferents èpoques i la importància que va tenir el monestir en la vida social i religiosa de la regió.
Vimbodí i Poblet també ofereix rutes de senderisme entre alzines i pins, amb fauna mediterrània autòctona i paisatges que impressionen amb cada pas. El Mirador de la Pena, per exemple, permet gaudir de vistes espectaculars de la vall de la Conca de Barberà i de les Muntanyes de Prades.
A més, els amants de l’arquitectura religiosa poden recórrer la Ruta del Císter, un itinerari que connecta els tres grans monestirs de la comarca i permet contemplar segles d’història cistercenca en un sol viatge.