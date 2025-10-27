Viral
Les carreteres més perilloses d’Espanya: quantes n’hi ha a Tarragona?
La província compta amb deu punts negres a la seva xarxa viària que estan repartits en quatre carreteres
Tarragona es troba entre les províncies d’Espanya amb els trams més perillosos de carretera del país. Segons el darrer informe d'Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la província compta amb deu punts negres a la seva xarxa viària, repartits entre les carreteres T-11, N-240, N-340 i N-420.
Entre tots ells, la T-11 destaca com el tram més crític de la província. En els quilòmetres 15 i 17 es van registrar 171 accidents i 235 víctimes durant el període 2019-2023, xifres que superen àmpliament a qualsevol altre punt de Tarragona. El seu elevat trànsit diari, superior a 48.000 vehicles, juntament amb la complexitat dels trams multicarril i autovia, fa que els riscos es concentrin especialment en aquesta via.
Alt Camp
El petit poble de Tarragona que s’ha fet famós per les seves magdalenes
Daniel Cabezas Ramírez
Altres trams perillosos es reparteixen entre l'N-340 i l'N-240, ambdues carreteres convencionals amb nombrosos punts negres. A l'N-340, els quilòmetres 1159, 1160 i 1188 van acumular més de 99 accidents i 127 víctimes en el mateix període, mentre que l'N-240, entre els quilòmetres 22 i 31, presenta índexs de perillositat que arriben a 118 punts, reflectint la necessitat d’extremar precaucions.
L'N-420, encara que amb menor trànsit, també figura a l’informe. El quilòmetre 794 va registrar 3 accidents i 5 víctimes, un recordatori que fins i tot les vies menys transitades poden resultar perilloses si no es manté adequadament la infraestructura o es respecten les normes de circulació.
Reus
El millor pa de pagès de Catalunya es fa en aquesta ciutat de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
A nivell nacional, Espanya compta amb més de 165.000 quilòmetres de carreteres, dels quals prop de 17.700 són autopistes i autovies. Malgrat tenir una de les xarxes més extenses i modernes d’Europa, persisteixen trams amb un índex de perillositat elevat, especialment en carreteres convencionals amb trànsit intens o traçats complexos.
Els experts d’AEA indiquen que la majoria dels accidents es deuen a una combinació de factors humans i deficiències estructurals, com corbes mal peraltades, ferm deteriorat o senyalització insuficient. Per aquesta raó, recomanen als conductors extremar la precaució i a les administracions locals realitzar una revisió urgent de la seguretat en els trams més perillosos del país.