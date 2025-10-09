Viral
El poble perfecte de Tarragona per visitar a la tardor: ponts penjants, cascades i piscines naturals
Els més excursionistes poden realitzar una ruta de 4,4 quilòmetres que és de baixa dificultat i apta per a tots
A mesura que la calor de l’estiu queda enrere i la platja perd protagonisme, la tardor convida a descobrir destins més tranquils i connectats amb la naturalesa. Lluny de la bullícia costanera, la muntanya es converteix en una alternativa perfecta per a gaudir de l’aire lliure, els paisatges tenyits d’ocres i una desconnexió total. A Tarragona, un dels racons més especials per a una escapada tardoral és El Pinetell.
Un racó natural per descobrir
El Pinetell és el punt de partida d’un dels destins més secrets i encantadors per als amants de la naturalesa: el Toll de l’Esqueix. Aquest oasi natural, alimentat per les aigües cristal·lines del riu Brugent, destaca per les seves aigües fresques i netes. A la bellesa de l’entorn se suma una cascada que embelleix encara més el paisatge i una sèrie de ponts penjants de fusta que travessen el riu i ofereixen un toc aventurer a la caminada.
Priorat
El poble de Tarragona on es menja de meravella i pocs coneixen
Daniel Cabezas Ramírez
El camí cap al Toll de l’Esqueix és una experiència en si mateixa. Des de l’aparcament a El Pinetell, els excursionistes poden seguir un sender senyalitzat amb marques blanques i grogues, que els portarà per un paisatge de muntanyes, valls i la possibilitat d’escoltar el raucar de les granotes en el seu hàbitat natural. Al llarg del recorregut, el mirador de Roca del Lloro ofereix unes vistes espectaculars de la vall, un lloc ideal per a desconnectar i respirar aire net.
Una ruta accessible per a tothom
La ruta, d’uns 4,4 quilòmetres, és de baixa dificultat, amb un desnivell de només 177 metres, el que la converteix en una caminada apta per a tots. L’anada és majorment descendent, i per a aquells que es preocupen pel pendent, el tram final inclou una corda per evitar relliscades.
Una vegada superats els ponts penjants i arribant al Toll de l’Esqueix, els excursionistes es trobaran una piscina natural envoltada de tranquil·litat. A més, els més aventurers poden provar de banyar-se sota la cascada, una experiència única.
Tarragonès
La platja de Tarragona que s’ha coronat com la millor d’Espanya
Daniel Cabezas Ramírez
Més enllà del Toll de l’Esqueix
Per a aquells que vulguin més, el riu a dalt ofereix una altra piscina natural menys freqüentada, encara que també una mica més difícil d’accedir. La tornada implica un petit esforç extra a causa del pendent ascendent. A més, El Pinetell compta amb una església romànica del segle XII i les ruïnes d’un castell templer, fet que afegeix un toc històric a la visita.
Com arribar
El Pinetell es troba a 40 minuts de Tarragona per l’A-27, i a aproximadament una hora i 45 minuts des de Barcelona, agafant l’AP-7 i l’AP-2 fins Montblanc. Des d’allà, se segueix per la C-14 fins a La Riba, on es desvia cap a El Pinetell.