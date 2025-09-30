Societat
El poble medieval de Tarragona que has de visitar aquesta tardor
Aquest municipi disposa de carrerons estrets, construccions de pedra i racons plens d’encant
Amb l’arribada de la tardor, els paisatges d’interior es tenyeixen de tons ocres i daurats, convertint la província de Tarragona en un destí ideal per al turisme rural. Un dels enclavaments més encantadors per a gaudir d’aquesta època de l’any és Vallfogona de Riucorb, un petit municipi amb aires medievals que conserva intacta l’essència d’altres temps.
Vallfogona de Riucorb, situat a prop del límit amb Lleida i Barcelona, és un lloc perfecte per a aquells que busquen tranquil·litat, història i bellesa natural. Amb menys de 100 habitants, ofereix un entorn acollidor on el temps sembla haver-se aturat. Passejar pel seu nucli antic és submergir-se en l’Edat Mitjana, entre carrerons estrets, construccions de pedra i racons plens d’encant que conserven segles d’història.
El municipi va ser repoblat al segle XII i va viure un període clau a partir de 1190, quan el seu castell va ser cedit a l’Orde del Temple. Aquests cavallers templers van deixar una profunda empremta a la zona, que després van continuar els hospitalaris després de la dissolució de l’ordre. Avui, els vestigis d’aquest llegat encara poden apreciar-se en diversos punts del poble, juntament amb la imponent Església de Santa María i els antics molins farinaires, uns dels quals està considerat el més antic de Catalunya.
Als seus voltants brollen aigües termals amb propietats mineromedicinals que van donar origen, a començaments del segle XX, a un dels balnearis més reconeguts de la regió. L’Hotel Balneari de Vallfogona de Riucorb, inaugurat l'any 1901, continua sent un referent del turisme de benestar, amb instal·lacions modernes i 92 habitacions pensades per al descans i la desconnexió total en plena naturalesa.
L’entorn rural del municipi convida a recórrer senders, descobrir petites ermites amagades i gaudir del silenci dels boscos a la tardor. A més, tant el balneari com l’Hostal del Rector ofereixen opcions d’allotjament i restauració per a aquells que desitgin prolongar la visita i assaborir la gastronomia local amb productes de temporada.
Des de la ciutat de Tarragona, Vallfogona de Riucorb es troba a menys d’una hora per carretera. El trajecte més directe passa per l’A-27, sortint després cap a la C-14 i enllaçant amb carreteres locals com la L-241, que condueixen fins a aquest municipi. Així doncs, es tracta d'una escapada perfecta per a aquesta tardor sense sortir de la província.