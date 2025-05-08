Gastronomia
El restaurant més curiós de Montblanc: una antiga farmàcia reconvertida en un temple de tapes i vins
Aquest restaurant ofereix una proposta gastronòmica basada en tapes creatives i vins amb caràcter
Al cor del centre històric de Montblanc, un dels municipis més emblemàtics de Tarragona, una antiga farmàcia va cobrar una nova vida transformant-se en un dels espais gastronòmics més originals de la província. Es tracta de Cúmul, un restaurant situat al carrer del Ducat, número 1, que combina cuina d’autor, compromís social i sostenibilitat en un entorn on la història i la modernitat conviuen amb naturalitat.
La reconversió del local no va ser tasca fàcil. El projecte es va aixecar sobre tres pilars: economia, sostenibilitat i creativitat. Des del disseny de l’espai fins el mobiliari, tot es va pensar per mantenir l’esperit del lloc original, fent-li alhora un gir contemporani. Un dels exemples més clars és l’ús de cadires reutilitzades provinents d’un centre ocupacional a Molins de Rei, fet que va permetre col·laborar amb un projecte social i sumar valor al concepte del restaurant.
Tarragona
El plat típic de Tarragona que és poc conegut a la resta de Catalunya
Daniel Cabezas Ramírez
L’equip que lidera Cúmul és jove, apassionat i amb ganes de trencar motllos. Aquesta energia es tradueix directament en la seva carta: una proposta gastronòmica basada en tapes creatives i vins amb caràcter, on cada plat reflecteix una visió moderna i conscient de la cuina. Algunes de les especialitats més celebrades són les croquetes casolanes, les braves reinterpretades, el tartar de remolatxa, el caneló de pollastre, l’hummus d’albergínia o la carxofa confitada.
El mateix restaurant es defineix com «un cúmul de tardes descafeïnades, de cerveses sense gràcia, de vins, de gent que vol retrobar-se, de coses per descobrir, que volen expressar-se. Al cap i a la fi, el cúmul de moltes coses provoca canvis».
Terra Alta
El poble abandonat de Tarragona que es troba entre els més bonics d’Espanya
Daniel Cabezas Ramírez
A més del seu acollidor menjador principal, Cúmul disposa d'un saló privat amb capacitat per a 40 persones, perfecte per a celebracions i reunions de grup. També ofereixen menús especials per a grups, fet que el converteix en una opció versàtil per a tota mena d’ocasions.
Cúmul obre les seves portes de dijous a diumenge. Els dijous l’horari és de 12:30 a 17:00 i de 20:00 a 24:00, mentre que els divendres es pot gaudir de la seva cuina de 13:00 a 17:00 i de 20:00 a 24:00. Els dissabtes amplien l’horari, obrint de 12:00 a 17:00 i a la nit des de les 20:00 fins la 1:00. Els diumenges només obre al migdia, de 12:00 a 17:00. Els dilluns, dimarts i dimecres roman tancat.