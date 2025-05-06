Societat
El poble de Tarragona que es va fer famós pel seu safrà
Aquest municipi es va convertir en un dels principals centres de distribució del safrà a Catalunya
Santa Coloma de Queralt és un municipi tarragoní amb un ric llegat històric i cultural. Aquest poble, que també inclou les pedanies d’Aguiló, Las Rocas de Aguiló i La Pobla de Carivenys, va ser documentat per primera vegada l’any 976 i durant segles va acollir la casa pairal dels Queralt, una influent família feudal estretament vinculada als comtes de Barcelona.
Un dels elements que distingeix Santa Coloma de Queralt és el seu passat lligat al cultiu i comerç del safrà, una espècia altament valorada pel seu color, aroma i aplicacions culinàries i medicinals. Durant l’Edat Mitjana, el poble va ser un dels principals centres de distribució del safrà a Catalunya, amb el seu mercat ubicat a l’actual Plaça de l’Església. Aquest vincle amb el safrà se celebra a finals d'octubre o principis de novembre amb la festa 'Som terra de safrà', coincidint amb la temporada de collita.
La comunitat jueva que es va establir a la localitat va exercir un paper clau al comerç del safrà. Instal·lats al call —l’antic barri jueu ubicat entre les muralles i el castell—, aquests comerciants van contribuir al dinamisme econòmic del municipi, fent del safrà una senya d’identitat local. L’espècia era apreciada no només pel seu sabor i color, sinó també pel seu valor econòmic, fet que va fomentar el seu cultiu a la regió.
Entre el patrimoni monumental del municipi destaca l’Església, construïda al segle XIV, amb un imponent campanar de més de 40 metres d’altura. Al seu interior es conserva un retaule dedicat a San Lorenzo, obra de l’artista Jordi de Dios, considerat una joia del gòtic català. L’edifici està catalogat com a ben cultural d’interès local.
Santa Coloma de Queralt també ofereix al visitant un recorregut natural i històric a través de la Ruta dels Molins, que arranca a les Fonts de les Canelles, lloc on neix el riu Gaià. Aquest itinerari mostra com l’aigua va ser aprofitada tradicionalment mitjançant estructures com molins farinaires, aqüeductes i un antic pou de gel.