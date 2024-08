El president Salvador Illa i els consellers ja estan al Monestir de Poblet

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El traspàs de Rodalies com a «qüestió clau», treballar per l'oficialitat del català a la UE, recuperar el lideratge econòmic a Espanya i el control de la delinqüència. Són alguns dels objectius que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fixat en una carta personalitzada que ha entregat a cada conseller per detallar-los què espera d'ells.

L'executiu català fa una trobada de dos dies al Monestir de Poblet (Conca de Barberà) per perfilar el Pla de Govern i concretar les prioritats per a aquesta legislatura. Aquest divendres hi ha hagut una primera sessió de treball amb intervencions del president Illa i del conseller de la Presidència, Albert Dalmau. A la tarda hi tornarà a haver una reunió amb intervencions de tots els consellers.

En el conseller Dalmau, Illa li confia «l'estratègia de modernització organitzativa i tecnològica del sector públic» i li demana una agenda de diàleg amb tot el territori, amb especial atenció als municipis i a l’Aran.

En la carta dirigida a la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, el president li demana que treballi per fer possible que Catalunya recuperi el lideratge econòmic a Espanya i desenvolupi «el paper motor» que històricament ha jugat a Europa.

En l'àmbit d'Interior, Illa vol que la consellera Núria Parlon se centri en el control de la delinqüència i la lluita contra les ocupacions il·legals, els furts, la criminalitat associada al tràfic de drogues i la multireincidència. També estableix com una línia prioritària afrontar la violència contra les dones.

Per al conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, Illa assenyala reptes com els serveis d'execució penal i de justícia juvenil i qüestions «rellevants i sensibles» com la memòria històrica i la qualitat democràtica.

En la carta dirigida a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, el president li encarrega el traspàs de Rodalies com a «qüestió clau». Així mateix, li confia l'encàrrec d'equipar Catalunya d'una estructura per «garantir la bona salut del cicle de l’aigua per mitjans propis».

En l'àmbit de la Salut, el president vol que la consellera Olga Pané se centri en aconseguir que tots els ciutadans tinguin un accés a l’Atenció Primària de Salut en un 90% en 48 hores; impulsar la reducció de llistes d'espera i aprovar dues lleis: la llei d’Agenda d’Integració Social i Sanitària i la llei de Formes no Contractuals, aquesta última lligada a la normativa europea.

Illa estableix com una de les prioritats «recuperar la confiança en el sistema educatiu, el diàleg i el consens amb els docents» i afegeix que Catalunya no es pot permetre un sistema educatiu «amb uns mals resultats en els aprenentatges i amb un elevat abandonament escolar prematur».

Segons el president de la Generalitat, cal «redissenyar» el sistema de protecció social amb la integració del sistema social i el sanitari. Així mateix, encarrega a la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, elaborar un nou mapa de prestacions socials i reduir les taxes de pobresa.

Al conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, el cap de l'executiu li demana que impulsi un «model de creixement sostenible» i establir el diàleg social constant entre sindicats, empreses i administració.

A la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, el president l'insta a «garantir els drets de les dones i aturar les discriminacions estructurals que pateixen pel simple fet de ser dones».

I en l'àmbit de política exterior, Illa estableix com a principals objectius que el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, centri els seus esforços en la internacionalització econòmica, en augmentar la influència de Catalunya a les institucions de UE i treballar per l'oficialitat del català a la UE «en col·laboració amb el govern espanyol».

El president de la Generalitat encarrega a la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, treballar perquè Catalunya es posicioni entre les 50 regions més innovadores de la UE el 2030. També li encomana la millora del paper del sistema universitari «com a motor de transformació, garantint la normalitat del català com a llengua pròpia».

Al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, l'insta a afrontar la «complexitat» que viu el sector posant èmfasi en la simplificació administrativa, la professionalització i digitalització, amb l'objectiu de fer el sector agroalimentari «més sostenible i més competitiu».

Per a la nova conselleria d'Esports que lidera Berni Álvarez, el president demana que dialogui amb tots els actors implicats perquè aquest àmbit guanyi pes al territori i fora del país. També li encomana que treballi per millorar les infraestructures i equipaments esportius de Catalunya.

El cap de l'executiu català vol que la consellera de Cultura, Sònia Hernández, es centri en obtenir el 2% del total del pressupost de la Generalitat. I li demana que «prioritzi posicionar Catalunya a l'avantguarda audiovisual i digital». «La indústria audiovisual és un motor econòmic i cultural i encara ho pot ser molt més», afegeix en la carta.

Finalment, també per al departament de nova creació de Política Lingüística, demana al conseller Francesc Xavier Vila que se centri en l'aprovació i execució del Pacte Nacional per la Llengua. Un projecte de país que qualifica «d'impacte històric imprescindible per garantir el futur de la llengua catalana a les següents generacions».

Sessions de treball a Poblet

Illa també ha visitat l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. Precisament, el president de la Generalitat ha escollit el monestir pels seus valors i perquè s'hi guarda el fons de Tarradellas, un dels seus referents. A la tarda anirà al Monestir de Santa Maria de Poblet acompanyat de Rafael Barruè Broch, abat de Poblet.

Està previst que dijous que ve 5 de setembre el president Illa comparegui al ple del Parlament per explicar la configuració del nou Govern i les seves línies mestres. Ho farà gairebé un mes després de ser investit president, el passat 8 d'agost, i també després de nomenar el gruix dels alts càrrecs per posar en marxa la maquinària dels diferents departaments.

Et pot interessar