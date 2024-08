Divendres i dissabte Illa reunirà a Poblet als consellers per concretar les prioritats de cada departament

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'executiu de Salvador Illa ha aprovat iniciar l'elaboració del Pla de Govern que estableix tres línies d'actuació fixant algunes de les prioritats del Govern com ara l'assoliment del finançament singular, el «lideratge» de Catalunya en la transició verda i la lluita contra la violència masclista.

Els tres eixos del pla són un autogovern «efectiu», els serveis públics de «qualitat» i una nova industrialització «verda». La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha explicat que el document se centra en les prioritats que el president de la Generalitat va desgranar durant la sessió d'investidura. Divendres i dissabte el Govern es trobarà al Monestir de Poblet (Conca de Barberà) per «detallar i concretar» les prioritats de cada departament.

Des del Govern emmarquen aquest pla en una Catalunya que ha «d'implicar-se en la construcció d'una Espanya plurinacional i una Europa d'horitzó federal». També assenyalen que les «columnes vertebrals» del país són el català i la cultura.

Trobada a Poblet

Divendres al matí el Govern arribarà a Poblet per reunir-se en una trobada més informal ja que hi ha consellers que ni tan sols es coneixien entre ells abans de ser nomenats. Serà una reunió a porta tancada que s'allargarà fins dissabte. Els mitjans de comunicació podran prendre imatges de l'inici, però l'executiu no té previst fer declaracions per fer tancament. El lloc l'ha escollit el mateix president Illa i servirà per fixar les «prioritats» del Govern.

A banda d'això, la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, donarà compte a l'executiu sobre el calendari de tramitació i aprovació dels pressupostos de la Generalitat pel 2025 després que hagi renunciat als comptes d'enguany.

