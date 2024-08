Illa entregarà una carta personalitzada a cada conseller per fixar els objectius a assolir

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, entregarà aquest divendres una carta personalitzada a cada conseller, una mission letter, per detallar-los quins són els seus objectius i què espera d'ells, segons fonts de la Presidència.

L'executiu català fa una trobada de dos dies al Monestir de Poblet per perfilar el Pla de Govern i concretar les prioritats de cada departament per a aquesta legislatura. Aquest divendres al matí, a les 11 hores, hi haurà la primera sessió de treball amb intervencions del president Illa i del conseller de la Presidència, Albert Dalmau. A la tarda hi tornarà a haver una reunió del Govern amb intervencions de tots els membres del Consell Executiu.

Illa també té previst visitar l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià i signar el llibre d'Honor de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. A la tarda anirà al Monestir de Santa Maria de Poblet acompanyat de Rafael Barruè Broch, abat de Poblet. Precisament, el president de la Generalitat ha escollit el monestir pels seus valors i perquè s'hi guarda el fons de Tarradellas, un dels seus referents

Tal com va avançar dimarts l'executiu d'Illa, el Pla de Govern establirà tres línies d'actuació fixant algunes de les prioritats com ara l'assoliment del finançament singular, el «lideratge» de Catalunya en la transició verda o la lluita contra la violència masclista.

Està previst que dijous que ve 5 de setembre Illa comparegui al ple del Parlament per explicar la configuració del nou Govern i les seves línies mestres. Ho farà gairebé un mes després de ser investit president, el passat 8 d'agost, i també després de nomenar el gruix dels alts càrrecs per posar en marxa la maquinària dels diferents departaments.

