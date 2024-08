L’exregidora de Reus Martina Garcia s’incorpora al ‘sottogoverno’ de Salvador Illa

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar ahir el nomenament de 32 alts càrrecs que formaran part del sottogoverno, les persones que ocupen el segon i tercer grau de comandament de les conselleries. Un dels noms que ha transcendit és el de Martina Garcia, exregidora de l’Ajuntament de Reus, on va arribar a encapçalar les àrees de Formació i Ocupació (2007-2008) i de Comerç i Promoció de Ciutat (2008-2011).

Nascuda a Reus el 1979 i llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili, Garcia, que ha desenvolupat la seva carrera professional als àmbits de l’assessorament jurídic i la gestió pública, va destacar en el seu pas pel consistori reusenc per exercir la vicepresidència executiva de l’Institut Municipal de Formació i Empresa (IMFE Mas Carandell) i per la reordenació del Gaudí Centre amb nous continguts expositius.

També va treballar en les àrees de Seguretat Ciutadana (2001-2002), participant en el projecte de connexió al Sistema d’Informació Policial, i de Participació i Serveis Socials (2004-2006), amb la tramitació de subvencions i convenis i la implementació del sistema d’arrelament local. Així mateix, va ser membre del consell d’administració d’Aigües de Reus (2012-2015).

A més, ha estat a l’Ajuntament de la Canonja, amb funcions d’assistència jurídica i tramitacions d’expedients dels departaments de Contractació i Urbanisme (2013-2014) i a la subdelegació del Govern a Tarragona, com a tècnica de gestió i administració en l’àrea de control de legalitat dels consistoris (2016-2017).

La seva trajectòria també inclou haver estat assessora jurídica del grup socialista a la Diputació de Tarragona, responsable jurídica del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar i, des de juliol del 2024, assessora general de l’Alcaldia a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, implicant-se en temes de planificació estratègica, urbanisme, ordenació de recursos i relacions amb altres administracions.

Cal recordar que, a mitjan agost, el tarragoní Javier Villamayor va esdevenir el nou secretari del Govern. Amb experiència a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Tarragona, és un dels homes del nucli dur del president Salvador Illa, junt amb noms com el conseller Albert Dalmau i el director del Gabinet del President, Eduard Rivas.

