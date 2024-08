Particulars i entitats presenten un recurs d'alçada contra un parc solar a Passanant i Belltall

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centenar de particulars i disset entitats ecologistes i veïnals han presentat un recurs d'alçada contra la construcció de la central solar Pla de Sala, en terme municipal de Passanant i Belltall (Conca de Barberà). Segons han apuntat en un comunicat, el parc «incompleix diverses lleis i normatives», especialment «criteris urbanístics i de protecció del patrimoni cultural».

Entre aquests elements patrimonials hi ha la torre de guaita de la Sala de Comalats -poble que pertany de Passanant i Belltall-, catalogada com a Bé Cultural d'Interès Nacional i situada «a 20 metres» d'on s'ha projectat l'equipament. Per això, les entitats han criticat que la Direcció General d'Energia n'hagi autoritzat la construcció i que ho hagi fet «en ple estiu».

El recurs d'alçada és el pas previ al recurs contenciós administratiu, que no descarten també presentar. El projecte ocuparia prop de dues hectàrees i es va presentar l'agost del 2023. «Des de llavors, dues vegades, l'autoritat competent en matèria d'urbanisme ha denegat l'aprovació del projecte. Però ara, en ple estiu, la Direcció general d'Energia li ha atorgat l'autorització administrativa», han afirmat. SOS Vall del Corb, la Plataforma Territori Sostenible del Camp i GEPEC han fet una crida «per parar aquest disbarat».

Et pot interessar: