L’Espluga de Francolí tanca la 53a Festa de la Verema amb una participació rècord

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Espluga de Francolí ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Festa de la Verema. És la 53a vegada que se celebra aquest esdeveniment, que ja és un clàssic del calendari estiuenc de la Conca de Barberà que marca l’inici de la recollida del raïm i posa.

A més, ho ha fet de la millor manera possible: amb el públic completament bolcat amb la programació. Enguany, la festivitat ha aconseguit una participació rècord, com poques se’n recorden en la seva extensa trajectòria, que l’ha consolidat com un dels esdeveniments més exitosos de la comarca en els darrers anys.

La jornada que va trencar tots els rècords va ser dissabte. El Parc Fluvial va ser el centre neuràlgic de la festa, amb una afluència massiva de públic que va superar les expectatives. En el moment de màxima assistència, es van reunir fins a 700 persones, tot i que només hi havia preparades prop de 500 cadires. Els cellers i els elaboradors locals van mostrar la seva satisfacció per les vendes, assenyalant que, en molts casos, van esgotar existències abans de l’hora prevista.

Per altra banda, el diumenge, malgrat registrar també una gran afluència, l’ambient va ser més tranquil i les vendes no van assolir els nivells del dia anterior. No obstant això, des de DO Conca de Barberà qualifiquen el balanç global de la festivitat com a «altament positiu, tant per als organitzadors com per als participants».

El principal motiu de l’èxit de l’esdeveniment és la completa programació que hi havia enguany, amb propostes gastronòmiques, musicals i, evidentment, enològiques. Els assistents van poder gaudir de tastos de diferents vins oferts pels cellers de la DO Conca de Barberà. S’ha pogut visitar el Museu de la Fassina Balanà i la Cova de l’Espluga de Francolí. A més, també es va celebrar la piada de raïm del primer most —una activitat que es va perdre durant la pandèmia i es va recuperar l’any passat—.

Quant a la música, el públic va poder gaudir d’un ampli ventall de propostes. Des de les actuacions dels discjòqueis locals Club 8, fins a la Suite de la terra i el vi, una composició musical de Rocío Sevares adaptada en electrònica per Gerard Marsal. En el marc de la mateixa programació, també es van entregar els Premis Sigillum als millors vins de la DO Conca de Barberà.

L’edició va comptar amb sis categories: el Llum de Vi Blanc 2023, de Cal Gasset, va guanyar la de blancs joves; l’Abadia de Poblet 2020 es va emportar la de blancs amb criança; el Portell Trepat 2022, de la Vinícola de Serral, la de vins rosats; el Negre de Folls Garnatxa Negra 2023, de Marta Pedra, la de vins negres joves; el Grillat dels Tossalets Trepat 2021, del Celler Pla de la Masó, la de negres amb criança; i el Carles Andreu Trepat 2021, del Celler Carles Andreu, la de negres de trepat.