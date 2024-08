Deu anys de l’històric 2d9fm matalasser

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa 10 anys, la plaça de les Cols va acollir un moment que va marcar un abans i un després en la història recent dels Xiquets de Tarragona i dels castells a la capital. Un 19 d’agost de 2014, durant la Diada de Sant Magí, la colla matalassera va demostrar al món que a la plaça de les Cols també es poden fer estructures emmanillades.

Aquell dia, es van convertir en la primera colla que aconseguia aixecar un 2 de 9 amb folre i manilles a la tradicional plaça tarragonina —i única fins aquest dilluns, quan la Colla Jove va aconseguir descarregar la mateixa estructura—. A més, va ser el pas definitiu que va convertir els Xiquets de Tarragona en colla de gamma extra.

Enguany, per tal de commemorar aquesta gran fita, el Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona està acollint des del 16 d’agost i fins al dimecres 4 de setembre una exposició que recull les imatges d’aquesta històrica diada. La mostra ha estat creada a partir d’instantànies de diferents fotògrafs habituals de les places castelleres que van immortalitzar aquests moments claus, tant per la història castellera de la ciutat com per la de la Colla.

Continuant amb la voluntat de commemorar aquella històrica jornada, els matalassers van realitzar fa tot just una setmana un acte al Teatre Tarragona. Una celebració, innovadora, per posar en valor aquella gesta, fruit de tot un projecte col·lectiu i tècnic que es va convertir en un espai de trobada de molts membres de la Colla.

El vestíbul del teatre municipal estava preparat per immortalitzar l’arribada dels assistents i amb el toc de matinades al piano en directe a càrrec de l’Anna Rodes —castellera de la colla i professora de música—. Seguint amb l’objectiu de fer transportar el públic cap a aquell Sant Magí del 2014, la Colla va «fer volar la imaginació a tot l’auditori» imitant la seqüència ritual de les diades castelleres de la mà de les seves gralles i timbals.

Tot seguit, l’escenari del Teatre Tarragona va viure una vesprada repleta d’actuacions emocionants realitzades per castellers dels mateixos Xiquets de Tarragona. Per una banda, Carla Sabaté va fer una demostració de dansa. Per altra, els músics tarragonins Roger Conesa i Oriol Olivé van oferir al públic música en directe. Fins i tot hi va haver il·lustració a temps real a càrrec d’Octavi Torné.

Com no podia ser d’una altra manera, també hi va haver temps per entrevistes, vídeos emotius, recordatoris i la retransmissió d’aquella gran gesta, amb el toc de Castell en directe per part de les gralles i timbals matalassers. Un moment que la colla va descriure «de màxima eufòria i emoció col·lectiva».

Els Xiquets de Tarragona van pensar aquest esdeveniment com «un reconeixement per tots i totes els qui formem part d’aquesta gran família». Així, la Colla va afegir que, sens dubte, l’acte commemoratiu servirà «per recordar a tothom que aquell dia vam trencar sostres i tabús, i vam assolir allò que a molt els semblava impossible: el 2 de 9 amb folre i manilles es podia descarregar al primer intent, que es podien fer manilles a les Cols i, sobretot, vam demostrar que tot això ho podien fer els Xiquets de Tarragona».