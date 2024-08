El 16è Clickània de Montblanc posa ala venda les entrades anticipades

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Oficina de Turisme de Montblanc ha posat a la venda les entrades anticipades de la setzena edició de Clickània, el Festival de Playmobil de Montblanc, que se celebrarà els dies 12, 13, 19 i 20 d’octubre.

Al juny, coincidint amb la celebració de Brickània es va presentar el cartell i el programa que han permès fer-ne difusió durant l’estiu. Per tal de poder agilitzar la compra de les entrades ja es troben a la venda a través del web del festival www.clickania.cat. Els preus de les entrades del festival continuen sent els mateixos: a partir de 14 anys 5 euros; entre 7 i 13 anys 2,50 euros; i fins a 6 anys l’entrada és gratuïta.

Com cada any l’espai central del festival serà l’antiga església i el claustre de Sant Francesc on tindrà lloc l’exposició de diorames temàtics, la venda especialitzada de productes Playmobil i els sortejos de lots entre els visitants.

L’antic hospital de Santa Magdalena acollirà la 16a edició del concurs de creació de diorames i durant els dos caps de setmana es podrà gaudir de l’exposició dels muntatges dels aficionats que participen en el concurs. Per tal de prendre-hi part al web del festival s’hi poden trobar les bases i el formulari d’inscripció. Per a cada cap de setmana hi ha 40 places disponibles en cinc categories segons l’edat.

