Montblanc, finalista dels Premis Historia National Geographic

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El recinte emmurallat de Montblanc és finalista dels premis +HISTORIA de la revista Historia National Geographic en la categoria de millor conservació de conjunt històric emmurallat. Aquest premi ha estat convocat per primera vegada i té per objectiu reconèixer la divulgació i la promoció de la història, el patrimoni i la cultura.

Fins al 10 d’octubre hi ha temps per votar entre els finalistes. Per fer-ho es pot fer a través de www.montblancmedieval.cat. Per a que el vot sigui vàlid cal votar en totes les categories d’aquest premi: millor exposició sobre història, millor troballa històrica, millor recuperació d’edifici històric, millor patrimoni cultural i millor conservació de recinte emmurallat.

La resta de conjunts finalistes en aquesta categoria són Albarracín (Terol), Alcúdia (Mallorca), Laguardia (Àlaba) i Morella (Castelló).

Al llarg dels darrers anys Montblanc ha estat finalista de diversos premis d’aquest tipus. A nivell català ho va ser a monument favorit tant per part de la revista Descobrir com a TV3. Aquest és el segon cop que es tracta d’una final d’abast estatal, ja que el 2019 fou finalista a capital del turisme rural de la plataforma Escapada Rural.

Et pot interessar