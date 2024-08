Montblanc millorarà tot l’entorn del pla de Santa Bàrbara

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Montblanc farà obres de millora a tot l'entorn del pla de Santa Bàrbara, un nucli situat al centre històric del municipi que rep milers de visitants cada any. Des del pla de Santa Bàrbara, on hi ha les restes arqueològiques d'un antic castell, hi ha unes magnífiques vistes de Montblanc, i és un lloc molt freqüentat per turistes.

L'Ajuntament vol dignificar els accessos al pla, i també les mateixes restes arqueològiques. S'hi instal·larà nova senyalística i plafons explicatius. L'actuació principal serà pavimentar el camí que envolta el turó, que actualment està molt degradat.

Es millorarà la il·luminació, una barana de fusta i també es posaran nous elements de jardineria. També s'arreglaran els accessos, així com tot el mobiliari. En definitiva, s'actuarà de manera integral a tot l'entorn per fer-lo més accessible, segur i còmode.

Els treballs es faran gràcies a una subvenció de 65.000 euros del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El cost total dels treballs serà de 81.000 euros. El regidor d'acció climàtica, Gerard Ferré, destaca que «d'aquesta manera dignifiquem l'entorn, i també permetrà que els visitants coneguin millor aquest espai tan emblemàtic per als montblanquins i montblanquines».

Explica també que, més enllà dels turistes, l'espai també es dignificarà per a actes tan destacats com el Viacrucis de Setmana Santa. «Tot l'entorn estava molt degradat i necessitava una actuació urgent», diu Ferré. El projecte ja està en fase d'exposició pública i ben aviat es farà la licitació dels treballs, que està previst que puguin començar de cara a l'any vinent.

