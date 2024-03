Per a National Geographic el poble més bonic per viatjar al març és a Tarragona

Cada mes, la prestigiosa revista Viatges National Geographic selecciona el poble més encantador per explorar i descobrir. Per al març, l'elecció ha recaigut a Siurana, el pintoresc poble «sense vertigen» del Priorat, reconegut com a Conjunt Històric i Paisatgístic.

La revista destaca el poble, situat a 730 metres sobre el nivell del mar, i que, tal com redacta, ofereix vistes panoràmiques impressionants que captiven els visitants des de qualsevol direcció. Envoltat per la majestuosa Serra del Montsant, la Gritella i les Muntanyes de Prades, Siurana es presenta com un autèntic tresor visual.

National Geographic defensa que la ubicació estratègica de Siurana no només el converteix en un espectacle visual, sinó que també ha modelat la seva rica història: El poble va ser un punt clau de vigilància i es considera l'últim bastió sarraí que va caure durant la Reconquesta. Al segle IX, els àrabs van erigir el castell de Hisn Xibrana en aquest punt, i encara que poc queda de la fortalesa, l'estructura de la torre més gran i algunes sales encara es poden apreciar a l'entrada del poble.

L'article presenta Siurana com un paradís per als amants de la natura i els esports exteriors. Els visitants poden explorar diversos senders, inclòs un que condueix al pantà de Siurana, oferint oportunitats per practicar caiac, canoa i descobrir racons amagats. Per a aquells que prefereixen caminar, el Toll de la Palla i el Toll del Forn ofereixen refrescants piscines naturals, amb rutes que passen pel pantà, una cascada i una platja de pedres.

A més, la Serra del Montsant i Siurana són destinacions mundialment reconegudes per als escaladors, amb més de 800 vies d'escalada disponibles.

La peça també ofereix alternatives a la zona propera. Destacant el restaurant Quatre Molins, amb estrella Michelin, situat a Cornudella de Montsant, al igual que un celler d'arquitectura modernista dissenyat per Cèsar Martinell, deixeble d'Antoni Gaudí. La Cartoixa d'Escaladei, fundada per monjos cartoixans al segle XII, i les rutes pels molins d'oli amb Denominació d'Origen Protegida també són experiències recomanades.

Per concloure una visita perfecta a Siurana, els viatgers poden visitar les moltes ermites de la Serra del Montsant, com l'ermita de la Mare de Déu, l'ermita de Sant Joan de Codolar i l'ermita de Sant Bartomeu.