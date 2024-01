Tarragona romana, nominada a millor ruta cultural als premis dels lectors de National Geographic

Els Premis dels Lectors de Viatges National Geographic són una iniciativa de la prestigiosa revista National Geographic Traveler. Aquests premis reconeixen destinacions, empreses turístiques, serveis i experiències que els lectors consideren excepcionals al món del turisme.

Els premis aborden fins a 15 categories diferents entre les que trobem: millor destinació natural d'Espanya, millor destinació gastronòmica de l'estat, millor destinació cultural d'Espanya, millor hotel en entorn natural d'Espanya, millor destí internacional o millor poble de l'estat, entre moltes altres. Els guanyadors són seleccionats a través de votacions en línia, a les quals els lectors de la revista poden participar per expressar les seves preferències.

Entre totes les nominacions, la província de Tarragona hi té presència en tres categories, en les quals s'ha destacat la potència turística de la demarcació. Tarragona romana es troba entre les cinc millors destinacions culturals per la revista, les terres de l'Ebre entre les finalistes de les destinacions gastronòmiques de l'Estat i el recentment obert Hotel Mas d'en Bruno, situat en un terreny de Torroja del Priorat, entre la Vilella Alta i Poboleda, ha estat reconegut com un dels cinc millors hotels en entorn natural d'Espanya.

Tarragona romana

'Els vestigis de la capital de la Hispània Citerior (segles I i II dC) es poden seguir en una ruta pel centre de la ciutat de Tarragona i els pobles del voltant' comenta en un breu escrit la revista en l'article en què desvetlla les nominacions.

El patrimoni romà de la capital tarragonina competirà per al reconeixement com a millor destí cultural del país amb El Camino Primitivo (entre Oviedo i Santiago), Chilida Leku (Guipúscoa), Romànic Palentí (monuments d'estil romànic de la província de Palència) i les ciutats d'Úbeda i Baeza (Jaén).

Una parella visita la necròpolis de Tarragona.Gerard Martí

Gastronomia ebrenca

'La riquesa de paisatges del sud de Tarragona, on sobresurt el delta de l'Ebre i el massís dels Ports, es tradueix en una varietat de sabors i xefs sorprenents' assenyala National Geographic de l'evident qualitat gastronòmica del territori ebrenc on destaquen diversos restaurants amb distinció de la guia Michelin.

Les terres ebrenques competiran amb Còrdova, les Rías Baixas, la costa guipuscoana i les terres de Jaén.

Un restaurant al Delta de l'Ebre durant l'època de pandèmia.Cedida

Luxe i encant al Priorat

'Obert fa només uns mesos, aquest establiment sublima el Priorat mitjançant unes suites luxoses, una gastronomia cuidada i una ubicació immillorable' ressenya l'article sobre el luxós Hotel Mas d'en Bruno.

El luxós resort prioratenc competeix amb Six Senses Ibiza (Eivissa), Castilla Termal Brihuenga (Guadalajara), Canfranc estación (Osca) i Palacio Arriluce (Guipúscoa).

Imatge de l'Hotel Mas d'en Bruno al Priorat.Booking

Tot aquell que vulgui participar en el procés de votació de National Geographic pot fer-ho al web de la prestigiosa revista. Les votacions es tancaran l'11 de febrer a les 23.59 hores.