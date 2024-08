Una seixantena de veïns de Lilla cobren les indemnitzacions per les esquerdes 5 anys després

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Punt i a part per als veïns de Lilla. Després de cinc anys de reivindicacions per les esquerdes que van provocar les obres del túnel de l'A-27 als habitatges d'aquesta pedania de Montblanc, una seixantena de persones han cobrat aquest dimarts les indemnitzacions. La resta de veïns ho faran al setembre.

En total, es pagaran 700.000 euros. Una quantia que els afectats consideren insuficient, ja que les despeses doblen els diners rebuts. Tot i que l'alcaldessa Glòria Rovira ha descrit la jornada «de festa», ha subratllat que no donen per tancat el conflicte. «Encara tenim serrells que queden pendents d'arreglar» com la manca de camins asfaltats, ha dit Rovira, qui no descarta reprendre les mobilitzacions si no s'arriba a un acord.

A partir de les deu del matí, els veïns de Lilla han començat a arribar a l'Ajuntament de Montblanc per rebre els xecs que els permetran pagar la reparació de les esquerdes que van provocar les voladures per a la construcció de l'autovia A-27 i del túnel a finals del 2019.

Tot i les cares d'alegria, els veïns han reconegut que l'import rebut per Acciona -l'empresa responsable de l'obra- no és suficient per pagar el total de les despeses. «Haurem d'afegir diners», ha assegurat Joan Riba, un dels veïns afectats, qui ha detallat que en el seu cas, les despeses són el doble dels diners rebuts.

Tot i voler-ne més, Riba, com molts altres afectats, assegura que «no és queixa», perquè «això és més que res». En aquesta línia, s'ha mostrat la presidenta de l'Associació de veïns de Lilla, Teresa Figueres, qui ha reconegut que la por a anar a un litigi que durés anys, «sense saber quan cobraríem», ha provocat que «tothom s'hagi conformat» amb els 700.000 euros totals. Figueres també s'ha queixat que aquesta quantia es va determinar en un peritatge del 2022 i que des de llavors «els preus han pujat molt».

Per tot, Figueres considera que la jornada d'aquest dimarts «no és una victòria, sinó un acte de justícia». «Nosaltres vivíem en un poble de muntanya i ara tenim un soroll que no ens el treu ningú», així com tota la pols i totes les obres que «ens hem menjat» durant tots aquests anys, ha lamentat. Per la seva banda, Riba ha afegit que durant els últims cinc anys, els veïns han viscut amb ansietat i angoixa per les esquerdes que s'anaven formant a les seves cases. «Les voladures feien que trontollés tot», ha recordat Riba, qui ha afirmat que han tingut moviments de 3,5 graus a l'escala de Richter.

Punt i a part al conflicte

Aquest dimarts, però no s'acaba el conflicte. L'alcaldessa pedània de Lilla, Glòria Rovira, ha afirmat que continuaran exigint al Ministeri i a Acciona perquè solucionin la resta de problemàtiques pendents, com l'asfalt dels camins. Per això no descarta reprendre les mobilitzacions si no s'arriba a un acord. L'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, ha compartit les paraules de Rovira i ha assegurat que «continuaran al peu del canó».

En qualsevol cas, ambdós batlles han descrit la jornada d'aquest dimarts «de festa» i «alegria», ja que els permet «tancar una pàgina que tenien oberta des de fa molt de temps i no sabien quan la podrien tancar». De moment, i de la vuitantena de veïns afectats, aquest dimarts han cobrat les indemnitzacions 65 persones. La resta s'espera que ho facin a principis de setembre.

