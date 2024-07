Junts força el MITMA a pagar les indemnitzacions als veïns de Lilla

El grup parlamentari de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats ha forçat el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a desencallar definitivament el pagament de les indemnitzacions per les esquerdes en els habitatges de Lilla provocades per la voladures que es van fer per construir el túnel del coll de Lilla.

El mateix grup parlamentari ho ha fet públic i explicava que han aconseguit el compromís del ministeri després de les gestions dutes a terme en les últimes setmanes pel portaveu adjunt del grup parlamentari i diputat per la demarcació de Tarragona, Josep Maria Cruset, i el diputat per Lleida i portaveu a la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible, Isidre Gavín.

Segons expliquen des de Junts, la setmana passada van mantenir una reunió de treball a Madrid per tractar la qüestió amb el Secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, que va ser decisiva per arrencar el compromís del ministeri, que es traslladarà als veïns en els pròxims dies, i durant la qual es van estudiar i analitzar les diferents possibles solucions tècniques i jurídiques a la situació.

Els desperfectes per les obres del túnel del Coll de Lilla van afectar 86 cases del poble i estan valorats en 635.748 euros. Malgrat tenir un compromís de la ministra Raquel Sánchez de fer efectius els pagaments abans d’acabar el 2023, a dia d’avui, els veïns, no només no han cobrat, sinó que el passat 28 de maig, la Subdelegació del Govern a Tarragona els va comunicar que, si volien cobrar, haurien de recórrer a la via judicial.

El diputat tarragoní, Josep Maria Cruset celebrava que, «s’hagi pogut solucionar aquesta injusta situació», i posava en valor la capacitat de defensa dels temes territorials que tenen els diputats del grup parlamentari: «la feina diària, a peu de carrer, al costat de la gent del territori per defensar les seves problemàtiques, i mantenir la posició ferma juntament amb el treball constant a Madrid per impulsar les fórmules per resoldre-les, forma part de la manera de ser i fer de la nostra formació política». La setmana vinent, explica Junts els veïns tindran ja la comunicació sobre el pagament.