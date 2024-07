Els veïns de Lilla començaran a cobrar les indemnitzacions de les esquerdes dimarts vinent

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimarts els advocats contractats per l’Ajuntament de Montblanc per gestionar les indemnitzacions dels afectats per les esquerdes de les obres de l’A-27 a Lilla han informat que a partir del dimarts 6 d’agost es faran efectius els pagaments de les indemnitzacions de les obres que es van efectuar l’any 2019.

En aquest sentit, Acciona farà efectives les primeres 65 indemnitzacions d’un total de 80 afectats al municipi. La resta de pagaments es tramitaran el mes de setembre, després del període de vacances.

Amb aquest pagaments s’acaba tot un procés que ha durat més de 5 anys des de les primeres voladures per fer el tram de l’A-27 entre Fontscaldes i Lilla. Arran d’aquestes voladures més de 80 cases van resultar afectades amb esquerdes i desperfectes que es van valorar l’any 2022 a través d’un peritatge independent.

A partir d’aquí va iniciar un llarg camí de promeses incomplertes i mobilitzacions veïnals que finalment es van acabar aquest juliol amb l’anunci que seria Acciona qui finalment faria els pagaments i amb la confirmació final de que el dia 6 d’agost es faran efectives les primeres indemnitzacions.

Segons Oriol Pallissó, alcalde de Montblanc, «avui, gràcies a la perseverança de les veïnes i veïns de Lilla veiem com es veuen compensats els greuges per unes obres que es van realitzar fa 5 anys. Encara queden aspectes a millorar al voltant de l’A-27 i Lilla però celebrem que finalment els veïns obtinguin el que els hi correspon».

Et pot interessar