Els veïns de Lilla rebran les indemnitzacions per les esquerdes abans que acabi el mes de juliol

La constructora Acciona ha anunciat aquest dijous als veïns de Lilla, en una reunió a la Subdelegació del govern espanyol a Tarragona, que abans de finalitzar el mes de juliol els haurà pagat les indemnitzacions per les esquerdes provocades durant les obres del túnel.

L’anunci d’Acciona arriba només 22 dies després de la reunió que el portaveu adjunt de Junts per Catalunya al Congrés del Diputats, Josep Maria Cruset, i el diputat per Lleida, Isidre Gavín, van mantenir amb el Secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, que va ser decisiva per tancar l’acord amb el ministeri i que Cruset va traslladar als veïns en una assemblea el passat 4 de juliol.

Josep Maria Cruset celebra que «s’hagi pogut solucionar aquesta injusta situació que s’allargava des de feia anys», i posa en valor la capacitat de defensa dels temes territorials que tenen els diputats del grup parlamentari.

«Es demostra que ser decisius i la nostra manera de negociar serveix per aconseguir resultats. El pagament d’aquests diners s’havia convertit en un culebrot i gràcies a les gestions de Junts s’ha aconseguit resoldre-ho en pocs dies. Estem molt satisfets de ser útils i d’haver aconseguit donar resposta a una injustícia, molt content pels veïns de Lilla, era inadmissible que se’ls emplacés a la via judicial i que haguessin hagut d’esperar anys per cobrar», ha assegurat.

El subdelegat del Govern a Tarragona, Santiago Castellà, el Cap de la Unitat de Carreteres de Catalunya, Vicenç Vilanova, i representants de l’empresa adjudicatària de les obres, s’han reunit aquest dijous amb l’alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, l’alcaldessa pedania de Lilla, Glòria Rovira, i representants de l’Associació de veïns de Lilla, per tancar detalls del pagament de les indemnitzacions per les obres del Coll de Lilla.

En la trobada s’ha acordat que la empresa Acciona farà el pagament en els propers dies, al llarg de la setmana vinent, a les dependències de l’Ajuntament de Montblanc.

Concretament, una vegada recollida la informació i la acreditació de la titularitat de les propietats, l’empresa Acciona farà els pagaments als afectats.

