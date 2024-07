Maria del Mar Bonet, la Ludwig Band, Manel Vidal i Joel Díaz, protagonistes de La Nit 5.1 2024

La Conca 5.1 organitza per novè any consecutiu La Nit 5.1 al pati exterior del Castell templer de Barberà de la Conca el divendres i dissabte 19 i 20 de juliol. El cartell d'aquesta edició disposa de 8 artistes musicals i 8 monologuistes, amb noms com Maria del Mar Bonet, La Ludwig Band, Manel Vidal, Joel Díaz, entre d'altres.

Per un altre costat, l'esdeveniment també comptarà amb activitats gastronòmiques i vitivinícoles. La gastronomia anirà a càrrec de l'establiment reusenc Restaurant Ferran Cerro que oferirà els seus platets i tapes elaborades amb productes de qualitat i proximitat. A més, l'espai gastronòmic disposarà de la participació de diferents cellers que formen part de la DO Conca de Barberà com el Celler Vilalta Pere o Caves Portell.

Els dos dies les porten obriran a partir de les 19 hores i les actuacions duraran fins a les 1.30 hores.

Consulta el programa de La Nit 5.1 a continuació:

19 de juliol Divendres

Espai Concerts:

-La Ludwig Band

-Magalí Datzira

-La Cosina

-PD Merx&Dancing

Espai monòlegs ATOMS:

-Godai Garcia

-Oye Sherman

-Indicatiu

-Termi

Espai DO Conca de Barberà:

-Celler Vilalta Pere

-Caves Portell

-Celler Pla de la Masó

-Mas de la Sabatera

-Cara Nord

-Cellers Domenys

20 de juliol Dissabte

Espai Concerts:

-Maria del Mar Bonet

-La Maria

-Les Testarudes

-DJ Lupe

Espai monòlegs ATOMS:

-Manel Vidal

-Joel Díaz

-Ana López

-Maria Lyona

Espai DO Conca de Barberà:

-Rendé Masdéu

-Mas Foraster

-Carles Andreu

-Gabor Celler

-VidBertus

-Carlania Celler

Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web: www.ticketic.org/ca/entrades/la-nit-5-1-2024

