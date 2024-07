Els veïns de Lilla mantenen els talls a l'A-27 fins a tenir un compromís «signat» pel pagament de les indemnitzacions als afectats pels danys ocasionats en els habitatges de la pedania arran de les obres del túnel. Després d'una reunió amb el diputat de Junts, Josep Cruset, qui va anunciar un compromís «formal» amb el Ministeri per abonar les compensacions, els veïns ho han entomat amb «alegria i prudència» i han decidit continuar amb les reivindicacions setmanals.

Mentre que l'alcaldessa de Lilla ha celebrat l'anunci, l'alcalde de Montblanc ha insistit en tenir un compromís «signat» que detalli el calendari de pagaments. Fonts de la subdelegació del govern espanyol han apuntat a l'ACN que no tenen constància de cap compromís signat.

D'altra banda, l'associació de veïns de Lilla mantindrà activa tant la via judicial iniciada en aquest cas com les protestes setmanals a les rotondes d'accés a l'A-27, que es fan cada diumenge a la tarda. La portaveu de l'entitat, Teresa Figueres, ha assenyalat que entomen l'anunci de Junts des de «l'alegria i la prudència» i malgrat no comptar amb cap document signat, tenen «plena confiança» en les negociacions entre el partit i l'estat espanyol per desencallar la situació, si bé no van parlar de terminis concrets.

Des de Montblanc, l'alcalde Oriol Pallissó ha subratllat que la defensa dels afectats pels danys ocasionats per les obres del túnel de Lilla va més enllà de partits i ha descartat tenir «res oficial». Per això, consideren que l'anunci de Junts «no té validesa». «De promeses incomplertes, en tenim un farcell», ha remarcat. En aquesta línia, ha assenyalat que la via judicial d'aquest cas continua oberta. Segons Pallissó, el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Santiago Castellà, hauria confirmat la reunió entre el Ministeri i Junts, però especificant que «és un acord polític que no està signat en aquests moments».

Per la seva part, l'alcaldessa de la pedania de Lilla, Glòria Rovira, s'ha mostrat optimista envers el compromís «formal» adquirit pel Ministeri amb el grup de Junts. Segons Rovira, el diputat Josep Cruset els va manifestar que les indemnitzacions als veïns afectats poden ser una realitat aquest mes de setembre. L'anunci es va fer en el marc d'una reunió presencial i telemàtica entre dife-rents agents implicats aquest dijous a la tarda. Malgrat això, els talls setmanals a les rotondes d'accés a l'A-27 al seu pas per Lilla es mantindran cada diumenge, de sis de la tarda a vuit del vespre. «La promesa està feta, els diners encara no han arribat. Per tant, els talls es continuaran fent fins que no hi hagi els diners al banc», ha asseverat a l'ACN Rovira.

Et pot interessar: