Forès finalitzarà la zona esportiva amb un nou edifici de serveis

L’Ajuntament de Forès, població de 47 habitants, ha tret a licitació les obres per a construir un nou equipament de serveis a la zona poliesportiva, que se situarà al Pla de la Bassa. Segons s’indica a la memòria de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, el pressupost de base de la licitació és d’1.161.444,33 euros (amb IVA), i les empreses tenen fins al 25 de juny per fer arribar les seves propostes.

El nou edifici estarà format per «tres parts ben diferenciades, tant per la seva tipologia, com per al seu ús i funcionament». Així, el cos principal integrarà la sala d’actes, el bar, els vestidors i els banys, en un edifici de planta baixa, amb coberta inclinada a dos vessants.

En la memòria s’especifica que el carener de la coberta no es situarà a la meitat de l’edifici, sinó a un quart de la seva longitud, de forma que la meitat est de l’edifici tindrà una «alçada notablement superior a la de la meitat oest».

A la meitat est s’hi ubicarà la sala d’actes, i, a la meitat oest, els vestidors, banys, bar i zones de serveis tècnics.

Amb aquest equipament es finalitza l’àrea esportiva de Forès, que es va iniciar en una intervenció anterior en què es va urbanitzar la zona i es van construir la pista poliesportiva i una altra de pàdel. Així, l’edifici se situarà al sud-est de la finca, adossat al magatzem existent a la finca veïna, i agafant l’alineació d’aquest, que coincidirà amb la de les pistes de polivalent i de pàdel.

A banda de les instal·lacions mencionades, també es construirà un magatzem annex, situat al costat sud-oest de l’edifici de serveis, i adossat a aquest i al magatzem existent a la finca veïna. El magatzem comptarà amb una porta d’accés exterior, i una altra porta que el connectarà amb la sala d’actes de l’edifici de serveis.

El termini total d’execució de les obres serà de 6 mesos, comptats a partir de l’inici d’aquestes.

Els sistemes energètics

En la mateixa Plataforma de Serveis de Contractació Pública també es pot trobar el document amb el projecte de sistemes energètics per al nou edifici. En el mateix s’explica que, per tal de redactar-lo, l’Ajuntament de Forès va sol·licitar al SAM (Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona) ajut tècnic.

L’objectiu del projecte és «definir les instal·lacions per dotar-les de sistemes d’aprofitament energètic a partir d’energies renovables, així com dotar-lo de sistemes de consum energètic d’alta eficiència».

Així, un dels elements que destaca de la nova obra és una instal·lació fotovoltaica està constituïda per 47 mòduls fotovoltaics col·locats sobre una de les cares de la teulada.

