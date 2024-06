Impactant: les pluges provoquen inundacions al barri de Sant Salvador

Inundacions al barri de Sant Salvador per les fortes pluges.AV Sant Salvador

Les fortes precipitacions que van caure ahir al Camp de Tarragona van deixar imatges impactants, com la que ha reportat l'Associació de Veïns de Sant Salvador de Tarragona. En un vídeo al seu compte d'Instagram es pot veure com els aiguats van deixar zones completament inundades al barri.

Des de l'entitat veïnal alerten a l'Ajuntament de Tarragona dels fets i critiquen que «l'arranjament» que van fer davant del camp de tir, no funciona, ja que el carrer i les cases del barri continuen patint inundacions quan plou. Per això reclamen solucions per solventar el problema.

