Una rata de grans dimensions es passeja pel centre de Tarragona

No és el primer cop que les rates es deixen veure per Tarragona i és que aquest divendres el tarragonins han pogut veure com una rata de grans dimensions es passejava pel centre de Tarragona. Concretament, pel carrer de Ramon i Cajal.

En un vídeo publicat a les xarxes socials es pot veure com el rosegador recorre el carrer tarragoní i intenta accedir a un dels edificis d'habitatges, sense aconseguir-ho. El centre no és la única zona de la ciutat on contínuament es poden veure rates.

A Tarragona, EMATSA és l'empresa encarregada del control de plagues al clavegueram de Tarragona. Durant tot l'any realitza un manteniment preventiu per evitar l'aparició de rates i paneroles al carrer. L'empresa disposa d'un número de telèfon 900 203 329, operatiu les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, per poder avisar en cas de trobar-se en una situació similar.

