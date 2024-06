Retencions a l'N-240 per una nova protesta dels veïns de Lilla per les esquerdes

Els veïns de Lilla han tornat a tallar aquest dilluns al matí l'N-240 al tram entre Montblanc i Valls per exigir el pagament de les indemnitzacions per les esquerdes. La protesta ha provocat retencions d'uns nou quilòmetres i el túnel de Montblanc es troba tallat al trànsit.

Es tracta de la manifestació que tots els dilluns realitzen els veïns per reclamar que se'ls paguin les indemnitzacions per les esquerdes arran de la construcció del túnel i que van afectar els seus habitatges, les quals ascendeixen a 700.000 euros.

Aquesta setmana, els alcaldes de Montblanc i de Lilla, Oriol Pallissó i Glòria Rovira, van mostrar la seva indignació i decepció davant la negativa del govern espanyol de pagar les indemnitzacions compromeses pels danys ocasionats en els habitatges de la pedania arran de les obres del túnel. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, es va comprometre a sufragar els 700.000 euros peritats.

Ara, un informe estatal indica que no poden avançar els diners per una qüestió «tècnica» i que ho ha de fer Acciona, com a responsable de l'actuació.

