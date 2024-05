Retencions a l'A-27 i l'N-240 per una nova protesta dels veïns de Lilla per les esquerdes

Els veïns de Lilla han tornat a tallar aquest dilluns al matí els accessos de l'A-27 a Valls per exigir el pagament de les indemnitzacions per les esquerdes. La protesta ha provocat retencions d'un quilòmetre a l'A-27 a Valls en direcció Montblanc i a l'N-240 a Montblanc en direcció Tarragona. En aquesta última via es fan desviaments cap a la C-14

Es tracta de la manifestació que tots els dilluns realitzen els veïns per reclamar que se'ls paguin les indemnitzacions per les esquerdes arran de la construcció del túnel i que van afectar els seus habitatges, les quals ascendeixen a 700.000 euros.

