El restaurant de Tarragona entre els millors d’Espanya per la seva aposta sostenible
Aquest establiment ha estat premiat en una de les categories clau dels guardons d’American Express
Un restaurant de la província de Tarragona ha estat reconegut a nivell nacional pel seu model gastronòmic basat en la sostenibilitat i el producte de proximitat. Es tracta de Bar del Pòsit, ubicat a Cambrils, que ha estat distingit com a primer finalista a la categoria Essència Sostenible dels Premis Restaurant amb Essència d’American Express.
El guardó, en el tram de tiquet mitjà inferior a 50 euros, posa de relleu l’aposta de l’establiment pel producte local i orgànic, així com la seva estreta col·laboració amb productors de proximitat. Aquesta filosofia, cada vegada més present al sector, reconeix a aquells restaurants que integren la sostenibilitat com a part estructural del seu model de negoci.
L’entrega de premis va tenir lloc a Madrid i va reunir professionals destacats de la gastronomia espanyola. En total, es van reconèixer 12 restaurants de tot el país dins de les categories Essència Innovadora i Essència Sostenible, en una iniciativa que busca destacar el talent independent i el seu impacte en el teixit econòmic local.
En aquesta edició, Catalunya ha tingut un paper especialment rellevant, amb un total de cinc projectes reconeguts, un guanyador i quatre finalistes en diferents categories. Entre els altres restaurants catalans destacats es troben propostes com Tapán Barcelona, guanyador de la categoria d’innovació, així com B de Bocata, Vapor Gastronòmic i Arcano Restaurant, també reconeguts com a finalistes en diferents modalitats.
Des de la seva creació el 2022, aquests premis han distingit un total de 57 petits restaurants independents a Espanya, consolidant-se com un altaveu per a projectes que combinen excel·lència gastronòmica, innovació i compromís amb l’entorn.