El poble de Tarragona on ha caigut 1 milió d’euros: el ‘Super Once’ deixa un premi milionari

Aitor Fernández, el venedor de l’ONCE que ha repartit aquest premi milionari des del seu punt de venda.ONCE

La sort ha somrigut a Vila-seca, concretament, al nucli de La Pineda. El sorteig de divendres del joc Super Once ha deixat 1.000.000 d’euros en aquest municipi de la demarcació de Tarragona, gràcies a un bitllet venut per l’ONCE.

L’encarregat de repartir la fortuna ha estat el venedor Aitor Fernández, que ha venut el bitllet premiat des del seu punt de venda situat a l’avinguda Pau Casals, 85. La localitat pertany a l’agència de l’organització a Reus, que dona servei a 458 persones afiliades i compta amb 99 venedors dels diferents productes de joc de l’entitat.

El Super Once és un joc actiu basat en una matriu de 80 números on els participants trien entre 5 i 11 xifres, mentre que al sorteig s’extreuen 20 números guanyadors. Els productes de joc de l’ONCE es comercialitzen a través d’una xarxa de més de 20.900 venedors a tot Espanya, prop de 2.500 d’ells a Catalunya.

