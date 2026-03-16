Viral
L’alumne de Tarragona que ha arrasat a l’Olimpíada de Química: va dos cursos avançat
L’estudiant de 15 anys ha aconseguit la millor nota de Catalunya a l’Olimpíada de Química amb un 97,6 sobre 100
L'estudiant de Cambrils Jordi Arce Rolduà, de 15 anys, ha obtingut la millor nota a la 39a edició de l'Olimpíada de la Química de Catalunya per a alumnes de primer i segon de batxillerat, amb un 97,6 sobre 100.
La prova, realitzada el passat 11 de febrer en diferents punts de Catalunya, va durar un màxim de dues hores i va constar de deu preguntes: nou tipus test i una de formulació, sobre qüestions teòriques, càlcul numèric o pràctiques de laboratori.
Tarragonès
“Per preparar-me vaig fer exàmens d’anys anteriors que estan penjats a internet, així vaig practicar i vaig veure com són els exercicis en general”, explica a EFE Arce, que va fer la prova a la facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV), a Tarragona.
El jove cambrilenc i els altres vint primers classificats de Catalunya competiran, del 24 al 26 d'abril, en la fase estatal a Alacant, amb 125 alumnes de tota Espanya. “Hi haurà més competència i l'examen serà més difícil, entrarà més temari, així que crec que serà més complicat que pugui guanyar. Però no hi perdo res per intentar-ho”, afirma.
Conca de Barberà
Arce, que té altes capacitats, va dos cursos avançat: per la seva edat li correspondria anar a quart d'ESO, però ja està a segon de batxillerat, a l'institut Gabriel Ferrater i Soler de Reus.
El proper any vol començar el grau de Química a la URV. “M’agrada aprendre com reaccionen les substàncies i com es pot explicar i justificar”, assegura. De moment, encara la recta final de secundària, amb companys dos anys més grans que ell amb els quals està perfectament integrat, i després prepararà la prova d'accés a la universitat (PAU).