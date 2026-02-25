Viral
ColaCao omple aquest poble de Tarragona d’influencers per a la seva nova campanya publicitària
Alguns dels influencers més coneguts d’Espanya s’allotgen en aquest municipi per gravar contingut
ColaCao ha convertit Prades en l’epicentre de la seva última campanya publicitària. Durant diversos dies, un grup dels influencers més coneguts d’Espanya gravarà contingut exclusiu i compartirà la seva experiència amb milions de seguidors a les xarxes socials. L’acció forma part de l’estratègia de màrqueting experiencial de la marca, que busca connectar amb els més joves.
Els creadors de contingut s’allotgen als Xalets de Prades, un complex rural situat en plena naturalesa del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Encara que el lloc és famós per les seves cabanyes als arbres, els influencers s’allotgen en altres cases del complex, igualment acollidores i amb totes les comoditats per gaudir d’un entorn privilegiat i relaxar-se entre gravació i gravació.
El primer dia del campament ha estat marcat per l’adrenalina del paintball aPrades Aventura, on han participat en diverses missions temàtiques en un escenari que recorda a l’oest americà. Equipats amb la protecció completa, els influencers han gravat vídeos i han compartit stories mentre competien entre equips, barrejant aventura i contingut visual per a les seves xarxes socials.
La campanya de ColaCao combina diversió, naturalesa i estratègia digital. Els influencers participants —entre ells Carla Flila, Leto, Carliyo el Nervio, Fabiana Sevillano, Manu Rivas, Andrea Mengual, Juan Pérez, Pablo Vera, Natalia Palacios o Lucía de la Puerta— representen als creadors de contingut més reconeguts d’Espanya, capaços de generar un gran abast i engagement en plataformes com Instagram, TikTok i YouTube.
Més enllà de l’acció de màrqueting, Prades ofereix un entorn amb història i naturalesa. Conegut per la seva arquitectura de pedra vermellosa i el seu entorn muntanyós, és un lloc ideal per a fer senderisme, rutes culturals i miradors panoràmics. La combinació de patrimoni i paisatge converteix aquesta destinació en un escenari perfecte per a la campanya i en una experiència memorable per als influencers.
Els Xalets de Prades, reconeguts per mitjans com National Geographic, compten amb cases sostenibles i equipades amb tota mena de comoditats. Juntament amb activitats com l’observació astronòmica i rutes culturals, i la diversió de Prades Aventura, el complex reforça l’experiència del campament, convertint l’estada dels influencers en un contingut que mescla naturalesa, aventura i luxe rural de manera única.