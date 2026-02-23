Viral
El primer mag que ha guanyat Got Talent és d’un poble de Tarragona de menys de 1.000 habitants
Aquest mag, que ofereix espectacles per a grups reduïts, ha actuat per a Leo Messi o Charlize Theron
El petit municipi de Bràfim és el poble on va néixer i viu el primer mag que ha guanyat Got Talent España. Jordi Caps, conegut per la seva especialitat en màgia de prop, ha aconseguit projectar el seu talent més enllà de les fronteres catalanes i espanyoles, actuant per a personalitats com Leo Messi o Charlize Theron i col·laborant amb figures com el Mago Pop i El Mag Lari.
Malgrat la seva projecció internacional, Caps encara no ha actuat a Tarragona, però es considera un ambaixador de la ciutat. “m’omple d’orgull que els meus èxits tinguin projecció mundial, però també m’agradaria compartir-los amb la gent de casa”, assegura el mag, que manté un vincle estret amb les seves arrels.
Baix Camp
El poble de Tarragona que ha perdut un forn mític: famós per les seves coques de recapte
Daniel Cabezas Ramírez
La màgia de Jordi Caps es caracteritza per ser de proximitat, ja que els seus espectacles són per a grups reduïts d’unes 45 persones. “Fer màgia de prop és jugar-se-la molt. Quan treballes a pocs centímetres del públic, tots els miracles passen davant dels seus ulls. Les meves sessions són per a 45 persones i totes formen part activa del que succeeix. Això ho fa molt més exigent que un gran escenari. Aquí no hi ha distància que et protegeixi: o connectes, o no hi ha màgia”, explica Caps.
Més enllà de la tècnica, el mag destaca que la clau del seu espectacle es troba en la comunicació, l’empatia i la gestió de les emocions. “La tècnica és important, però no és el més important. Darrere hi ha comunicació, empatia, creativitat, lideratge... Si només penses en les mans, no connectes ni emociones. La màgia és gestionar expectatives i sentiments. És entendre qui tens davant i saber conduir-lo cap a una experiència que li sorprengui de veritat”, afegeix.
Reus
La nova botiga que ha obert a Reus: primeres marques i firmes de luxe en més de 3.000 m²
Daniel Cabezas Ramírez
Actualment, Caps es troba de gira amb un format especial que combina cartomàgia, mentalisme i prediccions, oferint més de 60 efectes en sessions d’una hora. “És un espectacle familiar, però especialment pensat per a adults exigents, per a aquells que creuen que ja ho han vist tot. I surten amb la sensació que encara hi ha coses impossibles”, assegura el mag.
Amb el seu talent i reconeixement, Jordi Caps ha situat la màgia tarragonina al mapa internacional, demostrant que, fins i tot, des d’un petit poble es pot arribar als escenaris més grans i sofisticats del món.